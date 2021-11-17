'Shakespeare ve Müzik' Gaziemir’de

17 Kasım 2021 Çarşamba, 11:49

Gaziemir Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında “Shakespeare ve Müzik” konseri düzenlenecek. Belediyenin kasım ayı etkinlik takviminde yer alan konser, 20 Kasım 2021 Cumartesi günü saat 20.30’da Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Özel konserde, William Shakespeare’in farklı oyun ve sonelerinden metinler arası kolaj yöntemiyle hazırlanmış ezgiler seslendirilecek. Soprano Linet Şaul’un ezgileri seslendireceği konserde, Bülent Oral ile Faran Suyolcu dönemin enstrümanları rönesans lute ve viola da gambayla notalara hayat verecek. Konserde tiyatro oyuncusu Ayşe Lebriz Berkem de sahne alacak. Berkem, özel gösterisiyle ezgilere eşlik edecek.

Konsere katılmak isteyen vatandaşlar ücretsiz biletlerini Sarnıç Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nden temin edebilecek.