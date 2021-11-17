'Shakespeare ve Müzik' Gaziemir’de
İzmir'de Gaziemir Belediyesi’nin düzenleyeceği “Shakespeare ve Müzik” konserinde, William Shakespeare’in farklı oyun ve sonelerinden metinler arası kolaj yöntemiyle hazırlanmış ezgiler seslendirilecek.
Gaziemir Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında “Shakespeare ve Müzik” konseri düzenlenecek. Belediyenin kasım ayı etkinlik takviminde yer alan konser, 20 Kasım 2021 Cumartesi günü saat 20.30’da Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nde yapılacak.
Özel konserde, William Shakespeare’in farklı oyun ve sonelerinden metinler arası kolaj yöntemiyle hazırlanmış ezgiler seslendirilecek. Soprano Linet Şaul’un ezgileri seslendireceği konserde, Bülent Oral ile Faran Suyolcu dönemin enstrümanları rönesans lute ve viola da gambayla notalara hayat verecek. Konserde tiyatro oyuncusu Ayşe Lebriz Berkem de sahne alacak. Berkem, özel gösterisiyle ezgilere eşlik edecek.
Konsere katılmak isteyen vatandaşlar ücretsiz biletlerini Sarnıç Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nden temin edebilecek.
Video Haberler
- TRT 1'de yayınlanan Bizim Köyün Kızları'nda büyük panik
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
En Çok Okunan Haberler
- Doğa Rutkay kaza geçirdi
- İşte AKP'nin Erdoğan seçilmezse planı
- İmkanınız varsa şimdi alın çağrısı yapıldı
- Erdoğan açtı, Bahçeli kapattı
- Erdoğan ile Davutoğlu'nun kavgasını anlattı
- Tahmin verildi: Merkez Bankası'nın kararı ne olacak?
- Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye çok sert yanıt
- Demirtaş'ın serbestliği için 'adaylık' şartı
- Ülkeyi alarma geçiren tutuklama
- Cemil Çiçek'ten Bahçeli'ye yanıt geldi