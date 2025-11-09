Siber suçlara yönelik operasyonlarda 53 tutuklama

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, jandarma tarafından 'nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve müstehcenlik' suçlarına yönelik operasyonlarda; 5,8 milyar TL'lik işlem hacmi bulunan 79 şüpheliyi yakaladıklarını belirterek, "Şüphelilerden 53'ü tutuklandı. 24'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" dedi.

'SAHTE İLANLARLA DOLANDIRICILIK YAPTIKLARI TESPİT EDİLDİ'

Yerlikaya, "İstanbul, Yalova, Balıkesir, İzmir, Van, Burdur, Diyarbakır, Edirne, Trabzon ve Kayseri merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden 'yatırım danışmanlığı, evde sabun paketleme, soba ve yedek oto parçası' gibi sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, sosyal medya platformları üzerinden 'borsa yatırım danışmanlığı' adı altında haksız kazanç sağladıkları ve vatandaşlarımıza ait görüntü ve videoları rızaları dışında, para karşılığında sosyal medyada sattıkları tespit edildi. Bu şüpheliler hakkında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Vatandaşlarımızın kişisel verilerini hedef alan, birikimlerine ve dijital güvenliğine zarar vermeye çalışan suç odaklarına geçit vermedik. Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'ımızda da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.