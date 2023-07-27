Sıcaklar bu kez yer değiştiriyor: İstanbul serinleyecek, Ankara kavrulacak...

Yayınlanma: 27.07.2023 - 09:14

Güncelleme: 27.07.2023 - 09:14

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığının Batı kesimlerde 8 ila 12 derece azalacağı, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi Romanya'dan inen serin havanın etkisine girerken, Anadolu'da 2 gün daha etkili olacak aşırı sıcaklar olumsuz yaratabilir.

YAĞIŞ GEÇİŞLERİ GÖRÜLEBİLİR

İstanbul hızla serinleyerek 28 dereceye iniyor, yağış geçişleri de görülebilir. Ankara'da 39 derece ile yazın en sıcak iki günü yaşanacak. İzmir'de 35 derece sıcaklık görülürken kuvvetini artıracak poyraz serinlik sağlayacak. Antalya'da nem oranı artacağından hava bunaltıcı olacak.

NTV'nin aktardığına göre; Marmara Bölgesi'nde hava 10-12 derece birden serinliyor. Kuvvetli poyraz ve beraberinde sağanak yağmur geçişleri var.

İç Anadolu Bölgesi'nde öğle güneşin altında fazla kalmamaya özen gösterilmeli, yazın en sıcak günü, Eskişehir ve Kayseri 37, Konya 38 derece.

Ege Bölgesi'nde sıcaklık 5 derece azalırken, poyrazın da kuvvetlenmesi bölgedekilere rahat nefes aldıracak. Bodrum 35, Muğla ve Afyon 36, Denizli 42 derece.

Akdeniz Bölgesi'nde Mersin, Adana, Hatay boyunca nem oranındaki artışla birlikte hava çok daha bunaltıcı hissedilecek. Adana 35, Hatay 34, Kahramanmaraş kavurucu sıcak 41 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 42, Şanlıurfa 43 dereceyi bulacak.

Karadeniz Bölgesi'nde Samsun, Trabzon ve Rize boyunca hava aşırı sıcak, yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklık 40 derece. Bolu, Zonguldak, Kastamonu tarafları ise sağanaklarla serinlemeye başlıyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum 31, Malatya 39 derece.