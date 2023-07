Şiddetli yağışlar çok sayıda kenti vurdu! Yollar göle döndü, araçlar sular altında kaldı

Yayınlanma: 09.07.2023 - 16:39

Güncelleme: 09.07.2023 - 16:49

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet ve Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan kırmızı kod uyarısı sonrası Zonguldak kent merkezi ve çok sayıda ilçesi sular altında kaldı.

Kentte dereler taştı, heyelan meydana geldi. İstanbul-Zonguldak yolunun Kozlu ilçesi Ilıksu mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma tamamen kapandı.

SAĞANAK KENT MERKEZİ VE 4 İLÇEYİ VURDU

Kent merkezi ile Ereğli, Devrek, Gökçebey ve Çaycuma ilçelerinde de taşkınlar meydana geldi. Devrek ilçesinde etkili olan sağanak sebebiyle vatandaşlar, iş yerlerini basan suyu tahliye etti. Gökçebey ilçesinde de ilçe merkezinde yaşanan su baskınları sonrası belediye ekipleri tıkanan rögar kapaklarını açmak için çalışma yaptı.

Yağışın etkilediği Çaycuma ilçesinde ise Çaycuma Çarşı Merkezi, Cumhuriyet Meydanı, İstasyon, Sanayi Sitesi ile tüm cadde ve sokaklar su altında kaldı. Bodrum kattaki ev ve dükkanları su bastı. Araçlar su kapılıp sürüklendi. Esnaf kendi imkanları ile önlem almaya çalıştı.

Ereğli ilçesinde de sağanak yağış sonrasında Çaylıoğlu beldesi ve Armutlucuma köyünde su taşkınları meydana geldi. Çaylıoğlu beldesinde köprüyü aşan sel suyu iş yerlerine girdi. Birçok bölgede heyelanlar meydana geldi. Bazı köylerde ise sel nedeni ile birçok evin boşaltıldığı öğrenildi.

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkisinde sağanağın ardından yola taşan su nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

DEVREK'TE AMBULANSTA MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Zonguldak'ın Devrek ilçesine etkili olan yoğun sağanak sebebiyle suyla kaplanan caddede bir ambulans ilerleyemedi. İlçe merkezindeki TOKİ konutlarına bir hastaya müdahale için giden ambulansın içinde mahsur kalan sağlık personelleri, itfaiye ekibi tarafından yapılan çalışma sonrası kurtarıldı.

ZONGULDAK-İSTANBUL YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Yoğun sağanak sonrası meydana gelen heyelan sebebiyle Zonguldak-İstanbul kara yolu tamamen trafiğe kapandı. Araçlar, yoldan geri döndürüldü. Ekipler, güzergahta yeni heyelanların yaşanmaması için çalışma yaptı.

EN ÇOK YAĞIŞ MİKTARI, ÇAYCUMA'YA DÜŞTÜ

Zonguldak'ta gece başlayıp, etkisinin artıran sağanak sonrası saat 15.30 itibarıyla metrekareye düşen yağış miktarı açıklandı. Zonguldak Valiliği'nin açıklamasına göre; metrekareye düşen yağış miktarı şöyle:

"Çaycuma 173,2 mm, Zonguldak merkez 159 mm, Gökçebey 147,2 mm, Devrek 130 mm, Ereğli 129,8 mm, Kozlu 113,6 mm, Alaplı 89 mm, Kilimli 87 mm."

Devrek ilçesinde de sağanak, büyük zarara neden oldu. Birçok araç, su ile kaplanan sokaklarda sürüklendi. Suyun yüksekliği giriş katlara kadar çıktı. Bölgede yağışın sürdüğü bildirildi.

AFAD BAŞKANI: 15 KENTE TURUNCU UYARI VERİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, sağanak yağışın hasarlara neden olduğu Ordu’ya geldi. Beraberindeki Ordu Valisi Tuncay Sonel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile birlikte kentte incelemelerde bulunan Sezer, Ordu’da yaşanan taşkında herhangi bir can kaybının yaşanmadığını söyledi. Ekiplerin hasar tespit çalışmaları başladığını belirten Sezer, “Çok şükür dün gece yarısından itibaren yoğun bir şekilde yağış almamıza rağmen, taşkın olmasına rağmen Ordu merkezimizde herhangi bir can kaybı meydana gelmedi. İş yeri zararlarımız var. Araç ve ev su baskınları sonucu oluşan eşya zararları var. Zarar tespit ekiplerimiz şu anda sahada çalışmalarını devam ettiriyorlar. En kısa sürede bunlarla birlikte de vatandaşlarımızın yarasını saracağız. Hem Cumhurbaşkanımızın hem İçişleri Bakanımızın her türlü destek ve yardımın yapılması yönünde talimatları var bizlere. Bunları yerine getireceğiz en kısa sürede” diye konuştu.

Samsun’da etkili olan sağanak nedeniyle sele kapılan 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren Sezer, “Maalesef dün Samsun’da yine bir vatandaşımızı sele kapılması sonucunda kaybettik. Geceden sabaha kadar arama-kurtarma çalışmaları devam etti. Sabah itibariyle onu da bulduk. Allah’tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına da başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle bazı bölgelerde heyelanlar ve su taşkınları meydana geldi, ulaşım aksadı. Devrek ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrasında Karşıyaka Asma Köprü zarar gördü.

Vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde çağrıda da bulunan Sezer, şöyle konuştu:

“Şu anda 15 ilimizi turuncu uyarı vermiş durumdayız. Meteoroloji ile beraber anlık olarak takip ediyoruz. Bu verilen uyarılar sonucunda başta yetkililer olmak üzere valilerimiz, belediye başkanlarımız, muhtarlarımız olmak üzere tüm kriz merkezlerimiz şu anda aktif durumda. İş makineleriyle risk oluşturan yerlerde tedbirler alınmış durumda. Aynı zamanda da olası sıkıntılara karşı hava araçlarımızı da arama-kurtarma noktasında bekletiyoruz. Dün Şile’de mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtardık Sahil Güvenliğimizin helikopteriyle. Yine aynı şekilde burada da tedbirli bir şekilde devam ettiriyoruz. Vatandaşlarımızdan özellikle istirhamımız şudur; yarın da devam edecek turuncu uyarı bazı illerimizde. Turuncu uyarının bulunduğu bölgelerdeki herkese SMS gönderiyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen uyarıları dikkate almalarını, özellikle risk oluşturan dere yatakları gibi alanlardan uzak durmalarını istirham ediyorum.”

KARABÜK'TE SAĞANAK; YOLLAR ULAŞIMA KAPANDI

Karabük'te sağanak ve taşan dereler nedeniyle oluşan selde Zonguldak-Karabük yolu ile Devrek ve Yenice arasındaki yol ulaşıma kapandı. Selin vurduğu bölgelerde ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Karabük’te dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak taşkınlara neden oldu. Saatlerdir devam eden sağanak sonrası derelerin taşmasıyla Yenice, Yazıköy ve İncebacaklar mahallelerinde su baskınları yaşandı. Derelerin yanında bulunan bahçeler su altında kaldı. Karabük-Yenice ve Zonguldak -Karabük kara yolunun Kalabaklı mevkisi, sel nedeniyle yolda yaşanan çökmelerin ardından ulaşıma kapatıldı. Selin vurduğu bölgelerde Karayolları, İl Özel İdare ve DSİ ekipleri çalışma başlattı.

SAĞANAK YAĞIŞ BARTIN'I DA VURDU

Sabah saatlerinde başlayan sağanak sebebiyle 3 saatte Bartın merkezde metrekareye 69 kilogram, Amasra ilçesine 117 kilogram, Kurucaşile ilçesine 73 kilogram yağış düştü. Sağanak yağış nedeniyle Batı Karadeniz Sahil Yolu'nun Bartın-Sinop bağlantı kesiminde bulunan Karaçay Deresi taştı.

Derenin taşmasıyla asfaltta hasar oluştu. Karaçay Deresi'nin kenarında iş makinesiı imalathanesinde mahsur kalan 3 işçi, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vücudunda hafif sıyrıkları oluşan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Fabrikadan çok sayıda köpek de kurtarıldı. Derenin taşması nedeniyle Karaçay piknik alanı tamamen su altında kalırken, piknik alanında bulunan köprü hasar aldı.

BARTIN VALİSİ ARSLAN: ÇOK ŞÜKÜR CAN KAYBIMIZ YOK

Kurtarma çalışmalarını takip eden Bartın Valisi Nurtaç Arslan, “Karaçay deremizde büyük bir yükselme oldu. Şimdi dere inmeye başladı. 3 kişiyi fabrikadan kurtardık, ambulanslara aldık. Çok şükür can kaybımız yok”dedi.

Öte yandan Amasra ilçesine bağlı ‘Amasra Tüneli’nin girişine doğru akan su şelale görüntüsü oluşturdu. İlçeye bağlı Çakraz ve Göçkündemirci köylerinde çok sayıda ev ve tarla su altında kaldı. Göçkündemirci köyünde iş yerlerinde mahsur kalanlar iş makineleriyle kurtarıldı.

Bartın kent merkezinde Karaçay Deresi üzerinde bulunan Karadere Köprüsü'nden geçmeye çalışan bir otomobil köprünün korkuluklarına takıldı. İl genelinde çok sayıda köprünün yıkıldığı ve heyelanların yaşandığı öğrenildi.

SAKARYA'DA EKİPLER SEFERBER OLDU

Sakarya’da etkisini gösteren sağanak sebebiyle Hendek ilçesinde 7 mahalleyi birbirine bağlayan grup yolunda heyelan meydana geldi. Kapanan yolu açmak için ekipler çalışmalara başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarılar sonrasında Sakarya genelinde iki gündür sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Hendek ilçesinde de etkisini gösteren şiddetli yağış heyelana sebep oldu. Kadifekale, Güney, Dikmen, Aksu, Göksu, Yeniyayla, Kurtuluş mahallelerini birbirine bağlayan Karadere mevkiindeki grup yolu heyelan sebebiyle kapandı. Dağlardan gelen çamur ve taş birikintilerinin yanı sıra yola devrilen ağaç ulaşımı aksattı. Belediye ekipleri ise bölgenin ulaşıma açılması için çalışmalara başladı.

TRABZON'DA ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANDI

Trabzon’da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Ortahisar ilçesindeki bazı karayollarında su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, aşırı yağışlar hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Sağanak yağış sonrası Trabzon Havalimanı’nda yaşanan rötar nedeniyle bazı yolcular havalimanı çevresinde beklerken, karayollarında yaşanan su birikintileri için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

ERZURUM'DA YAĞMUR HAYATI FELÇ ETTİ

Erzurum’da etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti.

Bugün öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur sonrası cadde ve sokaklar adeta göle dönüştü. Araç ve yaya trafiği güçlükle yapılabildi. Erzurum-Çat karayolu Şehir Hastanesi kavşağında oluşan su birikintisi ise sürücülere zor anlar yaşattı.

DÜZCE-AKÇAKOCA YOLU SULAR ALTINDA KALDI; İÇME SUYUNU KULLANMAYIN UYARISI

Düzce Zonguldak D655 karayolu da yağışlardan etkilendi. Düzköy mevkiinde dere yataklarının taşması sonucu yol su altında kalırken, trafik tek şeritten verildi. Yetkililer sürücülerin dikkatli olmasını, gerekmedikçe yola çıkmamasını istediler. Yol, sudan temizlenmesiyle tamamen trafiğe açılacak.

Cumayeri ilçesinde meydana gelen heyelan içme suyu büro hattına zarar verdi. Cumayeri Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “İlçemiz Ana İsale hattında meydana gelen heyelan sebebi nedeniyle içme suyumuzda arıza meydana gelmiştir. Vatandaşlarımız ikinci bir duyuruya kadar şebekelerdeki suyu içme suyu olarak kullanmaması önemle duyurulur. Ekiplerimiz çalışmalarına devam etmektedir” denildi.

ÇORUM'DA SAĞANAK

Çorum'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Yağış nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte zorlanırken, sokaklar ve caddelerden akan su nedeniyle, bazı ev ve iş yerlerinin bodrum ve zemin katlarını su bastı. Belediye ekipleri su basma ihbarları üzerine gece boyu tahliye çalışması yaptı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın yaptığı açıklamada, gece geç saatlerde başlayan sağanak sonrası kentin değişik bölgelerinden 37 ihbar aldıklarını ve ekiplerin belirtilen adreslere giderek su tahliyesini gerçekleştirdiklerini söyledi.