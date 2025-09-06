Silah taşıma ve bulundurma vesikası tutarı yüzde 100 artırıldı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre; resmi makamlar tarafından gerçek kişilere verilecek silah taşıma müsaade vesikaları (Her yıl için) harç tutarı 15 bin 800,40 TL'den 31 bin 600 TL'ye, bulundurma vesikaları 25 bin 282,70 TL'den 50 bin 565 TL'ye, özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnameleri 611,20 TL'den 1225 TL'ye yükseldi.

Ayrıca; 18 gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemilerinde yüzde 0 olan ÖTV yüzde 8'e, yolcu ve gezinti gemilerinde yüzde 0 olan ÖTV yüzde 8'e, yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinde yüzde 0 olan ÖTV yüzde 8'e yükseltildi.