Silah tutukluk yaptı, yeniden doldurup öldürdü

Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Orhan Gazi Mahallesi Toros Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Sabahattin Mumcuoğlu (58) kahvehanede oturduğu sırada yanına M.Ç. (76) geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle M.Ç., aracından av tüfeği çıkartıp Mumcuoğlu’na doğru tetiğe bastı fakat silah tutukluk yaptı. Bu sırada Mumcuoğlu da kaçmaya başladı.

Silaha doldur boşalt yapan M.Ç., Sabahattin Mumcuoğlu'nun arkasından ateş açtı. Açılan ateş sonucu kasığından yaralanan Mumcuoğlu kanlar içerisinde yere yığıldı. M.Ç. ise otomobiliyle kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Mumcuoğlu’nun öldüğünü belirledi. Acı haberi alan Mumcuoğlu’nun yakınları olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Yapılan incelemelerin ardından Mumcuoğlu’nun cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

LASTİĞİ ŞİŞİRMEK İÇİN GİRDİĞİ İSTASYONDA YAKALANDI

Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, M.Ç.'nin peşine düştü. Aracının plakasından PTS geçişlerine bakılan şüphelinin, D-400 kara yolu üzerinde olduğu tespit edildi. Polis şüpheliyi Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi D 400 kara yolunda lastiği patlayan aracına hava basmaya girdiği akaryakıt istasyonunda suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı M.Ç., emniyete götürüldü.