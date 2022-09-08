Şile'de ölü inek kıyıya vurdu

Şile’de sahilde yürüyüş yapan yurttaşlar kıyıya vuran ölü inekle karşılaştı. Şaşkınlık yaşayan yurttaşlar yetkililere haber verdi.

İHA
08 Eylül 2022 Perşembe, 11:36
Şile'de ölü inek kıyıya vurdu
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Geçtiğimiz günlerde Şile’nin Ağva Mahallesi'nde sahilde yürüyüş yapan yurttaşlar, kıyıya vurmuş ölü bir inekle karşılaştı. Yurttaşlar durumu ekiplere bildirdi.

Belediye ekipleri inceleme yaptıktan sonra ölü ineği sahilden alarak boş bir araziye gömdü. 



Şile İnek

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