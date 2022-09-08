Şile'de ölü inek kıyıya vurdu
Şile’de sahilde yürüyüş yapan yurttaşlar kıyıya vuran ölü inekle karşılaştı. Şaşkınlık yaşayan yurttaşlar yetkililere haber verdi.
Geçtiğimiz günlerde Şile’nin Ağva Mahallesi'nde sahilde yürüyüş yapan yurttaşlar, kıyıya vurmuş ölü bir inekle karşılaştı. Yurttaşlar durumu ekiplere bildirdi.
Belediye ekipleri inceleme yaptıktan sonra ölü ineği sahilden alarak boş bir araziye gömdü.
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