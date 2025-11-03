Silivri'deki belediye başkanlarını ziyaret eden Vahap Seçer: “Mutlaka hak yerini bulacak”

Silivri Cezaevi’nde Ekrem İmamoğlu, Zeydan Karalar ve diğer belediye başkanlarını ziyaret eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ”Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına yapılan bütün bu saldırıların tek amacının iktidar mücadelesi olduğu apaçık ortada. İktidar; bizimle, vatandaşa hizmette mücadele edemeyeceğini görüyor. Vatandaş karşısında Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının çok başarılı olduğunu, vatandaşın kalbinde büyük sevgisinin ve saygısının olduğunu görüyor ve ilk genel seçimlerde bunun neticesinin sandıktan çıkacağını çok net görüyor. Mutlaka hak yerini bulacak, halkımız bunun hesabını sandıkta iktidara mutlaka soracaktır” dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanarak İstanbul Silivri’deki Marmara Cezaevi'ne gönderilen CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve diğer CHP’li belediye başkanlarını ziyaret etti.

"MÜCADELELERİNDEN EN KÜÇÜK BİR SAPMA YOK, İNANÇLARI TAM"

Seçer, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Silivri Cezaevi’nde Ekrem Başkan ve Zeydan Başkan başta olmak üzere belediye başkanlarımızı ziyaret ettim. Moralleri ve sağlıkları gayet yerinde. Mücadelelerinden en küçük bir sapma yok, inançları tam. Bildiğiniz gibi Zeydan Başkan’ın iddianamesi hazırlandı. Şu anda da mahkemenin iddianameyi kabul etmesini ve mahkeme tarihinin açıklanmasını bekliyor. Önümüzdeki hafta da bunun gerçekleşeceğini düşünüyor ve ilk duruşmada da tahliye edileceği ve daha sonra da aklanacağı inancında. Çünkü hakkındaki iddiaların altının oldukça boş olduğunu, ortaya konan delillerin yetersiz olduğunu ve bu konuda mahkumiyetinin çok haksız bir karar olduğunu, şu anda kendisinin Adana’da Adanalılara hizmetle zamanını geçirmesini gerektiğini düşünüyor. Ama 17 metrekarelik cezaevinde, özgürlüğünün kısıtlandığı bir ortamda günlerini boşu boşuna geçiriyor.

"HİZMET YARIŞINDA BİZİMLE MÜCADELE EDEMEYEN İKTİDAR, YARGI YOLUYLA, BİZİ YIPRATMA YOLUYLA MÜCADELESİNİ SÜRDÜRMEYE ÇALIŞIYOR"

Ekrem Başkan, özellikle hakkındaki son casusluk iddialarına oldukça tepkili. Bu dosyanın içinin boş olduğunu, böyle bir yakıştırmanın kendisini üzdüğünü, kendisi gibi ülkesini, milletini seven bir siyasetçinin; günün 24 saatinde milletine hizmet aşkıyla tutuşan bir insanın bu şekilde suçlanmasının kabul edilemeyeceğini düşünüyor. Ekrem Başkan’la ilgili de yakıştırılmayan, isnat edilmeyen suç kalmadı. Ahmak davasıyla başladı, diploma davası, ardından yolsuzluk davaları, şimdi de casusluk davası…Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına yapılan bütün bu saldırıların tek amacının iktidar mücadelesi olduğu apaçık ortada. İktidar; bizimle, vatandaşa hizmette mücadele edemeyeceğini görüyor. Vatandaş karşısında Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının çok başarılı olduğunu, vatandaşın kalbinde büyük sevgisinin ve saygısının olduğunu görüyor ve ilk genel seçimlerde bunun neticesinin sandıktan çıkacağını çok net görüyor. Doğal olarak da hizmet yarışında bizimle mücadele edemeyen iktidar, bu tip saldırılarla, yargı yoluyla, bizi yıpratma yoluyla mücadelesini sürdürmeye çalışıyor. Sokakta hizmetle yapacağımız yarışı, mücadeleyi maalesef mahkeme salonlarına taşımış durumda.

"MUTLAKA HAK YERİNİ BULACAK, HALKIMIZ BUNUN HESABINI SANDIKTA İKTİDARA MUTLAKA SORACAKTIR"

Mutlaka hak yerini bulacak ama bunun da bir bedeli olacak. Şu anda arkadaşlarımız bu bedelleri ödüyor. Varsın olsun. Mutlaka her güzel şeyin bir bedeli vardır. Ülkemiz, milletimiz adına hepimiz bu bedelleri ödemeye hazırız. Mücadelemiz devam edecek. Bu haksızlıklar karşısında sesimizi daha da yükselteceğiz. Vatandaşlarımız zaten bize yapılan bu saldırıları görüyor, hakkımızda isnat edilen suçların hiçbirine inanmıyor. Kamuoyu yoklamaları bunu gösteriyor. Buna da gerek yok. Herhangi bir araştırma yapılsın ya da bir sade vatandaşımız sokağa çıksın insanlarla konuşsun, kahvehanelerde ya da bir toplantıda, bir ev toplantısında insanların fikirlerini alsın. Görecekler ki bu tip suçlamalara vatandaşlarımız inanmıyor ve bütün bu haksızlıkları da bir yere yazıyor. Ben çok eminim ki ilk yapılacak olan seçimlerde de bunun neticesini sandıkta hep beraber göreceğiz. Halkımız bunun hesabını sandıkta iktidara mutlaka soracaktır."