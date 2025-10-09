Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten 'Serdar Öktem' açıklaması: 'Konuşacaktı...'

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, Sinan Ateş cinayeti davasının sanıklarından MHP’li avukat Serdar Öktem’in ölümüyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ayşe Ateş, Öktem’in “zayıf halka” olduğunu belirterek, “Serdar konuşacaktı. Sinan’ın katline ilişkin düğümün çözülmesine ramak kalmıştı” dedi.

“SERDAR KONUŞACAKTI”

Ayşe Ateş, yaptığı paylaşımda eline ulaşan bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

Ateş, “Serdar konuşacaktı. Kamuoyunun dikkati başka yöndeydi ama Sinan’ın katline ilişkin düğümün çözülmesine ramak kalmıştı. Onu Sinan Ateş cinayeti hakkında konuşmak zorunda bırakacak delillerin sunulduğu – Sinan Ateş cinayetinden bağımsız – bir başka mahkemede daha yargılanıyordu” ifadelerini kullandı.

"SERDAR ZAYIF HALKAYDI”

Ateş, Öktem’in dolandırıcılıkla suçlandığı başka bir dosyada da kritik deliller bulunduğunu öne sürdü:

“Davalı olduğu kişi bana ulaşıp Serdar Öktem tarafından dolandırıldığını, elinde Sinan Ateş cinayetine ilişkin WhatsApp yazışmaları ve ses kayıtları olduğunu söyledi. Hatta bu yazışmaların bir kısmını bana da gösterdi. Ne hikmetse birkaç hafta sonra o dosya üzerine gizlilik kararı kondu. Serdar zayıf halkaydı. Hüküm giydiği anda Sinan’ın katline karışan herkesi yakacağını onu tanıyan herkes biliyordu.”

3 MİLYON LİRALIK İDDİA

Ateş, paylaşımlarında Öktem’in 3 milyon TL istediğini öne sürdü:

“Serdar, bu kişiden Doğukan Çep’e vermek üzere 3 milyon TL para istiyor ve böylece mahkeme bitene kadar onu susturacağını söylüyor. Doğukan’ın ‘Mahkemeye mektup yazacağım’ şantajından bahsedip ardından da ‘Ahmet konusunda haklı çıktın’ diyor. Sonrasında bu mesajı siliyor ancak karşısındaki kişi ekran görüntülerini anlık olarak alıp mahkemeye delil olarak sunmuş.”

“ZAMANLAMASI MANİDAR ÖLÜM”

Ayşe Ateş, Serdar Öktem’in ölümünü “zamanlaması manidar” olarak niteledi:

“Eminim ki bu ülkenin şerefli ve namuslu gazetecileri gizlilik kararı kalkar kalkmaz dosyadaki delilleri ortaya koyacaktır. Böylelikle Serdar’ın ölümü üzerindeki şüpheler daha da derinleşecektir. Serdar öldürüldü, artık konuşamaz. Kim bilir, belki de kendisinin ve telefonunun söylemediklerini ölümü söyleyecektir.”

“ADALET BİR YOLUNU BULUYOR”

Ateş, üç yıldır devam eden adalet mücadelesine de değindi:

“Daha ilk günden çözülmüş bir cinayetin, karanlık eller tarafından nasıl kördüğüm hâline getirildiğine bütün ülke şahit. Fakat inanıyorum ki önüne set de çekseler, duvar da örseler adalet bir yolunu buluyor.”

“SİNAN, BENİ ÖLDÜRTMEK İSTEDİKLERİNİ SÖYLEMİŞTİ”

Ayşe Ateş, son olarak Sinan Ateş’in öldürülmeden önce ailesine yaptığı bir uyarıyı hatırlattı:

“Sayın Sadık Güleç’in bahsettiği hadise, Sinan’ın bana ve ana babasına ‘Beni öldürtmek için adam arıyorlarmış. Birkaç yere gitmişler ama kabul edilmemiş. Bana haber geldi’ dediği dönemdi. Bu durumu duruşmada tutanaklara geçirmiştik.”