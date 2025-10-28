Sındırgı Belediye Başkanı'ndan açıklama: 'Afet bölgesi ilan edilmeli'

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, depremin ardından yürütülen çalışmalarla ilgili ANKA Haber Ajansı’na konuştu.

Sak, aynı büyüklükteki 10 Ağustos'ta yaşanan depremi hatırlatarak şunları söyledi:

"10 Ağustos depreminde toplam Sındırgı'mızda AFAD'ımızın ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın belirlemiş olduğu 986 tane bağımsız birimin yıkım kararı vardı. Bu yıkım kararı yaklaşık iki buçuk aydan beri bir birkaç binamız yıkıldı. Depremin tekrardan nüksetmesi tabii bu yıkım kararı olan binaların sayısını da arttırdı. Şu an için baktığımızda Sındırgı'mızın merkezini çok büyük etkiledi bu deprem. Merkezde yaklaşık bizim kendi tespit ettiğimiz 15-20'ye yakın binadan bahsediyorum, bağımsız bölümden bahsetmiyorum muhtemelen AFAD ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yıkım kararı getirilecek.”

Sak, belediyenin ve devlet kurumlarının bölgedeki çalışmalarını ise şöyle anlattı:

“Sındırgı’mız büyük bir afetle karşı karşıya. Hem iklim şartlarının kış olması hem de depremin büyüklüğünün artık Sındırgı’da bu noktaya gelmesi vatandaşlarımızın kent hayatına, yaşamlarını sürdürebilme konusunda ihtiyaçlarını giderme konusunda eksiklikleri noktaya getiriliyor. Onun için bizler hem Büyükşehir Belediyemiz olarak hem Sındırgı Belediyemiz olarak vatandaşlarımızın her daim yanındayız. Onlara sıcak yemeğinden battaniye çadırına kadar her türlü imkanı sunmaya çalışıyoruz. Bunlar belediyelerin imkanlarıyla yapılabilecek işler.

Bunun dışında devletimizin, Cumhurbaşkanlığımızın ve bakanlıklarımızın imkanlarıyla Sındırgı'mızın yaralarının bir an önce sarılması gerekiyor. Bunun için iki yöntem var. Birincisi Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle hızlı bir şekilde Sındırgı'nın afet bölgesi ilan edilmesi gerekiyor. İkincisi ise bunu kalıcı hale getirmek adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Sındırgı'yı koruyan Sındırgı'nın esnafını, çiftçisini, vatandaşlarını koruyan ve burada borçların ötelenmesine, yardımlaşmaya ve dayanışmayı arttıracak bir kanun çıkartılması gerekiyor. Onun için Sındırgılı vatandaşlarımız şu an hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden hem de Cumhurbaşkanlığımızdan bu bölgenin afet bölgesi ilan edilmesini bekliyor.”

Deprem sonrası ilçede göç yaşanıp yaşanmadığına ilişkin soruya ise Sak, şu yanıtı verdi:

“Esnaflarımızda sıkıntı var. Tabii burada duran memur vatandaşlarımız burada kalamıyorlar, burada koruyamıyorlar kendileri. Dışarıda ikamet ediyorlar. Sındırgı'yı terk eden ve Sındırgı'da çocuklarının eğitim-öğretim hayatını başka ilçelerde, illerde yapmaya çalışan vatandaşlarımız var.

Onun için tabii tüm kurumlarımızla ilgili çalışmamız gerekiyor. Sındırgı 1884 yılında belediyeleşmiş, kadim bir memleket. Bu memleketin yok olmasına müsaade etmemek gerekiyor. Biliyorsunuz bugün Cumhuriyetimizin 102'nci yılını kutluyoruz Türkiye'nin dört bir köşesinde. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Sındırgı'ya da sahip çıkacağına inanıyoruz.”