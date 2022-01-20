Sinop Valiliği'nden 'zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın' uyarısı
Sinop'ta yoğun kar yağışı nedeniyle 226 köy yolu ulaşıma kapanırken, valilik tarafından zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmamasının önemli olduğu duyuruldu.
Türkiye’nin en kuzey noktası olan Sinop’ta dondurucu soğuk ve kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
Kar yağışı nedeniyle 226 köy yolu, ulaşıma kapandı. Sinop Valiliği ise bölge halkının zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamasının önemli olduğunu belirterek, "Lütfen dikkat edelim. İlimizi etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle, ilimiz ve ilçelerimiz ile köylerimizde; vatandaşlarımızın acil durumlar dışında zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını, can güvenliğiniz açısından önemle rica ediyoruz" açıklamasında bulundu.
Öte yandan il genelinde birçok köyde elektrik kesintileri yaşandı. Kentte karla kaplı yollarda kalan sürücüler de ekipler tarafından kurtarıldı.
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