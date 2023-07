Sinop'ta 3 yıldır yapılan festivale 'gerekçesiz' yasaklama

Yayınlanma: 27.07.2023 - 11:07

Güncelleme: 27.07.2023 - 11:07

Festivaller bir yandan gericiler tarafından hedef gösterilirken diğer taraftan da resmi makamlarca engelleniyor.

Geçen günlerde birçok ildeki islamcı örgütlerin imzalarıyla yayımlanan açıklamalarda festivaller hedef gösterilmişti.

Sanatçı Cem Adrian’ın Yızgat Sarıkaya’da 6 Ağustos’ta vereceği konser de konsere kısa bir süre kala iptal edildi. Yasaklara ve engellemelere Sinop’ta 3 yıldır yapılan Kuzey Fest de eklendi.

GÜNLER KALA...

Sinop’ta 3- 6 ağustos tarihleri arasında yapılması planlanan ve onbinlerce bilet satışının yapıldığı Kuzey Fest adlı festivale Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu’ndan izin çıkmadı. 2020- 2021 ve 2022 yıllarında aynı Vali tarafından izin verilen festivalin yasaklanması dikkat çekti.

Yasak kararı yazısında gerekçeye yer verilmediği görüldü. İlgili yazıda ‘Kuzey Fest etkinliğinin yapılması tarafımızca uygun görülmemiştir’ denildi. Kuzey Fest’i düzenleyen organizasyon şirketi ‘gerekçesiz ‘ yasak kararını yürütmeyi durdurma talebi ile yargıya taşıdı.

NE DİYECEĞİMİZİ BİLEMİYORUZ

Festival organizatörü Serdar Can karar karşısında şaşırdıklarını söyledi. Can “Öylesine şaşkınız ki ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Çünkü Sinop’ta 3 yıldır yapılan Kuzey Fest’te her şey aynı. 3 yıldır izin veren Vali aynı, şehir aynı, festival alanı aynı, firma olarak bizler aynı. Ortada bir gerekçe de yok. Yalnızca Sayın Vali uygun görmemiş, bu var. Önceki yıllarda toplumun bu festival nedeni ile huzurunu kaçıracak tek bir olay yok.

Kaldı ki, geçen yıl Sinop emniyet müdürlüğü festivalde sahne almış durumda. Alanda 15-20 bin genç olunca Sinop Emniyeti izin istedi ve sahneye çıkarak İçişleri Bakanlığının ‘Kadına El Kalkamaz’ kampanyasını tanıttı, sonraki gecede de uyuşturucuya karşı mücadele konusunda 20 bin gence bilgi aktarıldı. Resmi kıyafetli polislerin sahne aldığı bir organizasyon neden yasaklanır bilmiyoruz" dedi.