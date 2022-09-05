Şırnak’ta silahlı kavga! 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

05 Eylül 2022 Pazartesi, 23:41

Alınan bilgiye göre, Kale Mahallesi İmam Hatip Caddesi’nde husumetli Y. ve B. aileleri arasında akşam üzeri yaşanan tartışma sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada M.Z.Y, kayınbiraderleri Mervan B, M.E.B. ve M.B’yi silahla yaraladı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile 112 Acil Sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Mervan B. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüpheli M.Z.Y. güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.