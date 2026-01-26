Şişli’de çöp konteynerinde başsız halde cansız beden bulundu, kadınlar vahşete karşı eylem yaptı: Erkek değil gerçek adalet

İstanbul Şişli’de bir çöp konteynerinde parçalanmış halde bulunan cansız bedenin Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova’ya ait olduğu belirlendi. Cinayet Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak’ta yaşanırken mahallede kağıt toplayan O.Ç., Kuyulubağ Sokak No: 25 önünde bulunan konteynerde çarşafa sarılı cesedi fark etti. Polis merkezine giden O.Ç. durumu bildirerek ekiplerle olay yerine geldi. İncelemeler sırasında cesedin baş kısmının olmadığı ve bir kadına ait olduğu belirlendi. Polisin yaptığı incelemeler sırasında kadının başı ve kesilen bacaklarına ulaşılamazken, görgü tanıklarından alınan bilgiler doğrultusunda olay yerinde görüldüğü belirtilen şüphelilerle ilgili inceleme başlatıldı. Yine bu şüphelilerin konteyner çevresinde ellerinde görülen valiz ise aynı mahallede Bozkurt Caddesi’nde bulunarak incelendi.

Olayın ardından ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İstihbarat şube müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalarda cinayeti Durdona Khokimova ile sevgili olduğu öğrenilen D.A.U.T. isimli Özbekistan uyruklu şüphelinin öldürdüğü, G.A.K. isimli şüphelinin de ona yardım ettiği öğrenildi. D.A.U.T. ve G.A.K. Gürcistan’a kaçmaya çalıştıkları sırada İstanbul Havalimanı’nda yakalandı. Çalışmaların devamında E.K. de gözaltına alındı. Savcılığın açıklamasına göre, şüpheli D.A.U.T. isimli şahıs ile yapılan görüşmede Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova ile ilişkisinin olduğu, olay günü tartıştıkları, bunun üzerine maktul şahsı bıçaklayarak öldürdüğü, daha sonra G.A.K. isimli şahıs ile birlikte maktul şahsı parçalara ayırdıkları, parçalarını ayrı ayrı poşetledikleri, bir bavul içerisine koydukları, daha sonra ticari taksi ile Şişli ilçesine geldiklerini ve maktul şahsa ait vücut parçalarını farklı çöp konteynerlerine attıkları beyan edildi.

‘GÜÇLERİ CEZASIZLIKTAN’

İstanbul Şişli’de kadınlar, Özbekistanlı Durdona Khokimova’nın vahşice öldürülmesine karşı seslerini yükseltti. Dün düzenlenen yürüyüşte kadınlar, “Korumadınız, önlemediniz; Durdona Khokimova katledildi” diyerek hem failleri hem de kadınları korumakta yetersiz kalan kurumları protesto etti. Basın açıklamasında, Khokimova’nın Dilshod Akhrol Ugli Turdumurot ve Gofurjon Akmalkhonovich Kamalkhodaev adlı erkekler tarafından öldürüldüğü belirtildi. Kadın örgütleri, göçmen kadınların şiddet karşısında başvuru mekanizmalarına ulaşmasının neredeyse imkansız olduğunu vurguladı. Açıklamada, “Failler Nadira Kadirova ve Dina cinayetlerinde olduğu gibi cezasızlıktan güç alıyor” denildi. Kadınlar, erkek şiddetinin münferit değil, patriyarka ve iktidarın kadın düşmanı politikalarının bir sonucu olduğunu ifade etti. Yürüyüşte “Erkek adalet değil, gerçek adalet” ve “Göçmen kadınlar yalnız değildir” sloganları atıldı.

Öte yandan Ankara’da da kadınlar Khakımova için bir araya geldi. Yapılan eylemde Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, “Öldürülen tüm kadınların ve Durdona’nın hesabını soracağız. Faillerin hak ettikleri cezaları alması için sürecin takipçisi olacağız. Kadınların bedenlerinin konteynerlerde bulunduğu düzeni değiştireceğiz” açıklamasını yaptı.