Sivrisineğin ısırdığı güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Denizli’den Antalya’ya çalışmak için gittiği otelde sivrisineğin ısırması sonucu fil ayağı hastalığına yakalanan ve 9 yıldır insan içine çıkacağı günün hayaliyle yaşayan güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

İHA
Yayınlanma: 18.04.2023 - 11:59
Sivrisineğin ısırdığı güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Denizli’de yaşayan 51 yaşındaki İbrahim Kadir Karaoğlanoğlu, 9 sene önce gittiği Antalya’daki bir otelde güvenlik görevlisi olarak işe başladı.

Çalıştığı esnada bir sivrisineğin ısırdığı Karaoğlanoğlu için kabus dolu yıllar başladı. Her geçen gün vücudu şişen ve fil ayağı hastalığına yakalanan Karaoğlanoğlu, doktor doktor gezse de hastalığına çare bulamadı.

Ayakları şişerek yatağa tamamen muhtaç kalan Karaoğlanoğlu, her geçen gün etlerinin çürümesiyle yerinden kıpırdayamadı. Mikro cerrahi yöntemiyle hastalığın tedavi edilebileceği duyan, fakat uygulamanın nasıl olacağı hakkında bilgiye ulaşamayan Karaoğlanoğlu ve ailesi, kendilerine uzanacak bir yardım eli umuduyla yaptıkları çağrıyla gündeme geldi.

Karaoğlanoğlu, iyileşip insanların arasına çıkacağı günlerin özlemini anlattığı konuşmasından saatler sonra aniden fenalaştı. Şikayetleri artan güvenlik görevlisi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Burada solunumda güçlük çeken ve entübe edilen Karaoğlanoğlu, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Karaoğlanoğlu, Tavas ilçesine bağlı Hırka Mahallesi’nde son yolculuğuna uğurlandı.

“ÇARE BULAMADIK”

Oğlunun hastalığına çare bulunamadığını ve her gün acı çektiğini ifade eden baba Akif Karaoğlanoğlu, “Yavruma bakamadık, koruyamadık, kaybettik ve çok üzülüyorum. Nereye götürürsek götürelim çare bulamadık” dedi.


Denizli Antalya Sivrisinek

İlgili Haberler

Her şey 9 yıl önce başladı... Sivrisinek ısırığı güvenlik görevlisinin hayatını kararttı

Her şey 9 yıl önce başladı... Sivrisinek ısırığı güvenlik görevlisinin hayatını kararttı
Araştırma: Sivrisinek salyası, dang hummasının bulaşıcılığını kolaylaştırıyor olabilir

Araştırma: Sivrisinek salyası, dang hummasının bulaşıcılığını kolaylaştırıyor olabilir
Bina sakinlerinin kabusu oldu... İstanbul Küçükçekmece'de bir binayı sivrisinekler bastı!

Bina sakinlerinin kabusu oldu... İstanbul Küçükçekmece'de bir binayı sivrisinekler bastı!

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler