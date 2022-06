Siyanür felaketini duyuran aktivist 'tehlikedeyim' dedi: 'Evinden sakın çıkma!'

29 Haziran 2022 Çarşamba, 14:49

Amerikalı ve Kanadalı Anagold Madencilik ile Çalık Holding'in ortağı olduğu Erzincan’ın İliç ilçesinde faaliyet gösteren Çöpler Altın Madeni'nde 21 Haziran günü siyanürlü solüsyon boruları patlamıştı. Patlayan borulardan sızan siyanürün Fırat Nehri’ne karıştığı iddia edilmiş ve haberin yayılmasıyla maden şirketlerine büyük tepki gelmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı maden şirketine önce para cezası kesmiş, akabinde de şirketin faaliyetinin geçici olarak durdurulduğunu duyurmuştu.

Siyanür felaketini kamuoyuna duyuran aktivist Sedat Cezayirlioğlu, İliç’teki altın madeninde yaşanan siyanür sızıntısıyla ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri hakkında “görevi kötüye kullanma, suç delillerini gizleme, değiştirme veya yok etme”; Anagold Madencilik A.Ş. Yönetim Kurulu üyeleri hakkında “çevrenin kirletilmesi, içme suyuna zehirli madde katma, temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak üzere yarar sağlama” iddialarıyla suç duyurusunda bulundu.

"EN AŞAĞI 150-200 TON SİYANÜR KARIŞTI"

Fırat nehrine en az 150 ton siyanür karıştığını iddia eden Sedat Cezayirlioğlu, maden sahasındaki 200 milyar dolarlık ranttan bahsederek, "Bu yabancılar ve yerli ortak bölgemizi ve insanlarımızı zehirlediği gibi, kamu kurumlarını da zehirlemiş... Olay olduğu gece, Jandarma’nın tutanağına göre 2 saat 15 dakika siyanür sızıntısı olmuş. 20 metreküp yani 32 ton siyanür, 50-55 metre sonra Sabırlı Köy deresine karışarak, 350 metre aşağıdaki Fırat nehir ve barajına aktı. Valilik de Bakanlık da maden şirketini savunur gibi açıklamalar yapıyorlar. Çevreyi, Çevre Bakanlığı’ndan koruyoruz. Bu siyanür borusunun çapı 2-2,5 metre, bu borudan 2 saat 15 dakikada, ne kadar siyanür aktığı tespit edilebilir. Ben şunu iddia ediyorum; en aşağı 150-200 ton siyanür, Fırat nehir ve barajına karıştı" ifadelerini kullandı.

"BANA EVİNDEN ÇIKMA DİYORLAR"

Can güvenliğinin olmadığını belirten Cezayirlioğlu, “İliç’te 3.500 kişi şu an işsiz, bana kin bileniyorlar. Benim bu saatten sonra can güvenliğimden İliç Kaymakamlığı, Erzincan Valiliği, İçişleri Bakanı, Türkiye Cumhuriyeti sorumludur. Şirket tarafından dolaylı olarak tehdit ediliyorum. Burada çaycı 9.500 TL, ilkokul terk insanlar bile 23-24 bin TL maaş alıyor. Maden 24 saattir çalışmıyor. İliç’e gitme, Erzincan’daki evinden çıkma diyorlar. Ben 7,5 yıldır, burası dünyanın 2. Çernobil’i diye bas bas bağırıyorum. Buranın kesinlikle ve acil olarak kapatılması gerekiyor. Felaketin ufağı geldi, uyardı. Daha büyük bir felaket yaşanmadan tüm iktidarı, muhalefeti, bilim insanları, hukukçuları burayı kapattırmak zorundalar” şeklinde konuştu.