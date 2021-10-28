Siyasal islamcı yazarlar arasında 'En FETÖ'cü' tartışması

28 Ekim 2021 Perşembe, 14:42

Uzun yıllar AKP destekçiliği yapan isimlerden Adem Özköse, son zamanlarda Karar Hükmünde Kararname'leri eleştirmesinin ardından Hilal Kaplan'ın hedefine girdi.

Adem Özköse'ye tepki gösteren Kaplan, "Mağdur dediği kişiler, uydurma haberlerle acındırılan FETÖcü çıkıyor ama bana saldırıyor. TRT'den, bakanlıktan proje alırken 'Gazze için Erdoğan'; musluk kesilince... Tercihinizi Pensilvanya’ya göre de yapabilirsiniz!" diyerek şu paylaşımları yaptı:

"Davutoğlu döneminde Özgür-Der ve Haksöz iyi fonlandığından mıdır nedir; Davutoğlu gitti bu mecralar direksiyonu Erdoğan karşıtlığına kırdı. “Döneceğiz, kurumlarımızı kuracağız” diyen firari FETÖ'cü AdemYavuz da Adem Özköse’yi savunmuş mesela. Fasıkların takdiri olarak yeter mi? Davutoğlu döneminde İslami camia içine ne fitneler soktular... Başbakanlıktan gidince zincirinden boşalmış 1 nefretle hedefe Davutoğlu karşıtı Müslümanları koydular. Üstelik onları tekfir bile ettiler! Bu camialar kardeşimiz ama bazı söylemleri iyi analiz edin, mümin uyanık olur. Bunları anlatan bir ben kaldım. O yüzden ellerinde ne mühimmat varsa saldırıyorlar. Yapamadıkları tek bir şey var: Bu yalan diyemiyorlar. Çünkü şahitleriyle anlattım. "

Daha sonra Özköse tarafından engellenen Hilal Kaplan, "Beni engelleyip arkamdan yazacak kadar “delikanlı” olduğu için kendisine iletirseniz sevinirim" dedi.

Adem Özköse, Kaplan'ın bu yöndeki açıklamalarına ağır sözlerle yanıt verdi:

"Yıllarca FETÖ'ye köpeklik yapan Pelikan çetesinin militanları sadece kadın türünün değil; insanlık türünün yüz karası olan troliçe ablaları ve Suheyb abilerinden aldıkları emirle şahsıma yönelik saldırıya geçmişler. Elinizden geleni yapmazsanız alçaksınız. İsmini yazıp midenizi bulandırmak istemediğim troliçe sanırım "delikanlı" görmeyeli bayağı uzun zaman olmuş. Bu nedenle sürekli delikanlı, delikanlı diye sayıklıyor. İsteyene, ayağıma kadar gelene itinayla "delikanlı" gösterilir. Yeter ki cesaretini toplasın. Dostlarım! Biliyorum yazdıklarım bir çoklarınız için ağır. Bu sayfada bunlara alışık değilsiniz. Özelden bunları muhatap alma diye birçok mesaj alıyorum. Fakat bir kadın hiç utanmadan bir erkeğin delikanlılığına laf söylerse hakettiği cevabı alır."

ALTUN'DAN YANIT

Özköse'nin Hilal Kaplan hakkındaki sözlerine Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun'dan yanıt geldi:

"Bu nasıl bir üslup, nasıl bir seviye?! Üstelik bir kadına, bir anneye! Yazıklar olsun!"