Siyasetin gündemi Erdoğan'ın 'beslenme tavsiyesi': Çok sert 'manda yoğurdu' tepkisi

27 Mart 2022 Pazar, 16:01

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Tokat’ta toplu açılış töreni sonrası bir sosyal tesiste çiftçilerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı'nın yayınladığı videoya göre, çiftçileri dinleyen Erdoğan beslenme tavsiyesinde bulundu.

Erdoğan, uyumadan önce tükettiği özel bir karşımın tarifini verdi ve şunları kaydetti:

“Şimdi ben bir şey tavsiye edeceğim. Ben şunu yapıyorum, her akşam yatarken manda yoğurdu. Manda yoğurdu hakikaten kalitedir, çok iyidir. Onun içine şöyle Medine hurması doğrarım, 3 tane veya 5 tane. Ona biraz çay kaşığı kestane balı ve yulaf ezmesi atarım. Bu dörtlüyü karıştırarak yer yatarım, şifa. Eskişehir'de bizde olan belediyelerden biri, o sürekli bakraç içinde manda yoğurdumu gönderir. Bir de Ankara Mamak belediye başkanımız bakraç içinde temin ediyor. Tavsiye ederim.”

Erdoğan'ın söz konusu ifadelerine siyasiler, ülkedeki ekonomik krize işaret ederek tepki gösterdi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak paylaşımında şunları kaydetti:

Saray'ın yediklerini hazmetme ve şifa reçetesi belli oldu.

"Manda yoğurdu (1kg, çömlekte): 78 TL

Kestane balı (460 gram): 180 TL

Medine Hurması (1 kg): 120 TL

Yulaf ezmesi (350 gr): 27 TL

Yatmadan önce karıştırarak yiyorsunuz. Afiyet olsun!"

Sarayın yediklerini hazmetme ve şifa reçetesi belli oldu.

Manda yoğurdu (1kg, çömlekte): 78 TL,

Kestane balı (460 gram): 180 TL,

Medine Hurması (1 kg): 120 TL,

Yulaf ezmesi (350 gr): 27 TL

Yatmadan önce karıştırarak yiyorsunuz.

Afiyet olsun! — Faik Öztrak (@faikoztrak) March 27, 2022

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır mesajında, "Turist gibi yaşayan onlar, manda yoğurdu yiyen onlar, kestane balı yiyen onlar… Biz de pazarın döküntüsünü yiyoruz! Türkiye'nin gerçeği sarayın mutfağında değil; Sokakta, vatandaşın sofrasında!" dedi.

“Turist gibi yaşayan onlar,

Manda yoğurdu yiyen onlar,

Kestane balı yiyen onlar…



Biz de pazarın döküntüsünü yiyoruz!”



Türkiye’nin gerçeği sarayın mutfağında değil;

Sokakta, vatandaşın sofrasında! pic.twitter.com/B77B1BO37h — Ali Mahir Başarır (@alimahir) March 27, 2022

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ise, "Yiyecek ekmek almak için uzun kuyruklarda bekleyen halka Erdoğan’ın gecelik şifa tavsiyelerinin fiyatı 405 TL! Parayı nereden bulacaklarını söylersen şifa olur belki!" ifadelerini kullandı.

Yiyecek ekmek almak için uzun kuyruklarda bekleyen halka Erdoğan'ın gecelik şifa tavsiyelerinin fiyatı 405 TL! Parayı nereden bulacaklarını söylersen şifa olur belki! pic.twitter.com/M1XEW1ANg8 — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) March 27, 2022

Demokrat Parti milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Sayın Erdoğan, akşam yatmadan önce bir tabak manda yogurdu, kestane balı, medine hurmasi, biraz yulaf karışımı yer yatarmış. Reis dediğin böyle olur(!) Vatandaşının sağlığını düşünür. Muhalefet ne düşünüyor? Varsa yoksa açlık,yokluk. VAROLASIN Başkanım. Sen olmasan ne yer bu Millet?" diyerek tepki gösterdi.