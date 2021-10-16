"Sizi bana sayıyla mı verdiler?" diyerek öğrencisini azarlayan öğretmen hakkında karar
Konya'da okula yeni başlayan ve ağlayarak annesini isteyen öğrenciyi azarlayan sınıf öğretmeni Ayşe I.'nın, tedbir amaçlı görev yeri değiştirildi. Ayşe I., başka bir okulda evde eğitim öğretmeni olarak görevlendirildi.
Konya'da 1'inci sınıfa başlayan, okulun ikinci günü sınıfa uyum sağlayamayıp, ağlayarak annesini isteyen öğrenciyi azarlayan sınıf öğretmeni Ayşe I. hakkında Milli Eğitim Bakanlığınca görevlendirilen müfettişlerin soruşturması sürüyor.
GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Selçuklu ilçesindeki ilkokulda, 7 Eylül'de meydana gelen olay tepki çekmişti. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, 1’inci sınıfa başlayan A.Ç., okulun ikinci günü sınıfa uyum sağlayamayıp, ağlayarak annesini istedi.
''SİZİ BANA SAYIYLA MI VERDİLER?''
Bunun üzerine sınıf öğretmeni Ayşe I., A.Ç.’ye, "Terbiyesiz" diyerek bağırdı. A.Ç.’nin “İstemiyorum seni, ben annemi istiyorum” diyerek ağlamaya devam etmesi üzerine Ayşe I., ''Ağla ağla, seni disipline yollayacağım, haberin olsun. Müdür Bey de seni cezalandırsın. Sizi bana sayıyla mı verdiler?” dedi.
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