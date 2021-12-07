Sokak ortasında tuvaletini yaptı
İstanbul Esenyurt’ta bir şahıs, sokak ortasında pantolonunu indirerek apartmanın önüne tuvaletini yaptı. Güvenlik kameralarını izleyen apartman sakinleri, gördükleri karşısında şoke oldu.
Esenyurt'ta sokakta yürüyen bir yurttaş, bir süre etrafı kolaçan ettikten sonra araba ile evin arasında kalan boşluğa büyük tuvaletini yaptı. Bu sürede rahatlığından ödün vermeyen yurttaş, görenlere pes dedirtti. Yaşanan o sıra dışı anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Güvenlik kameralarını izleyen apartman sakinleri, gördükleri karşısında şoke oldu.
"ÇOK SIKIŞMIŞ SANIRIM"
Apartman sakini ise yaşadığı olay karşısında şoke olurken yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Dün öğle saatlerinde ekmek almak için evden çıktım. Çıktığımda ağır bir koku duydum ve etrafıma bakındım. Pisliği gördüğümde ise sokak hayvanlarının yaptığını düşündüm. Ancak eve döndüğümde güvenli kameralarını incelendim. Gördüğüm manzara karşısında şok oldum. Bir adamın tuvaletini yaptığını gördüm. Herhalde çok sıkıştı ama sokak ortasına da yapılmaz ki. Ailemiz var kapımızın önünde kötü bir manzara ile karşılaştık" diye konuştu.
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