Eskişehir'deki elektrik faturası protestosuna polisten müdahale

Elektriğe yapılan zamları protesto etmek için yurttaşlar Eskişehir'de bir araya geldi. Polis, eyleme müdahalede bulundu.

cumhuriyet.com.tr
12 Şubat 2022 Cumartesi, 17:18
Eskişehir'deki elektrik faturası protestosuna polisten müdahale
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Türkiye’deki ekonomik kriz derinleşiyor. Elektriğe yapılan yüzde 127 zam oranının ardından yüksek faturalarla karşılaşan yurttaşlar hükümeti protesto etmeye devam diyor.  Elektriğe yapılan zamları protesto etmek için Eskişehir'de bir araya gelen yurttaşların gerçekleştirdiği eyleme polis sert müdahalede bulundu.

SOL Parti, sosyal medya hesabından polisin müdahale görüntülerini, "Eskişehir'de elektrik faturası protestosuna polis saldırdı" notuyla paylaştı. 



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