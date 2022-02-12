Eskişehir'deki elektrik faturası protestosuna polisten müdahale
Elektriğe yapılan zamları protesto etmek için yurttaşlar Eskişehir'de bir araya geldi. Polis, eyleme müdahalede bulundu.
Türkiye’deki ekonomik kriz derinleşiyor. Elektriğe yapılan yüzde 127 zam oranının ardından yüksek faturalarla karşılaşan yurttaşlar hükümeti protesto etmeye devam diyor. Elektriğe yapılan zamları protesto etmek için Eskişehir'de bir araya gelen yurttaşların gerçekleştirdiği eyleme polis sert müdahalede bulundu.
SOL Parti, sosyal medya hesabından polisin müdahale görüntülerini, "Eskişehir'de elektrik faturası protestosuna polis saldırdı" notuyla paylaştı.
Eskışehir'de elektrik faturası protestosuna polis saldırdı.#FaturayıReddet #BarikataYüklen pic.twitter.com/VdkSWcTiaW— SOL Parti (@solpartibilgi) February 12, 2022
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