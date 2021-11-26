Son dakika | AFAD'dan 2 bölge için sel uyarısı

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Tekirdağ ve Ege kıyıları için sel uyarısı yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
26 Kasım 2021 Cuma, 14:37
Son dakika | AFAD'dan 2 bölge için sel uyarısı
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AFAD'dan Ege ve Trakya çevrelerine sel uyarısı yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, bu akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ ile Çanakkale, Balıkesir’in batı ilçeleri ve İzmir’in kuzey ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.


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