Son dakika | AFAD'dan 2 bölge için sel uyarısı

26 Kasım 2021 Cuma, 14:37

AFAD'dan Ege ve Trakya çevrelerine sel uyarısı yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, bu akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ ile Çanakkale, Balıkesir’in batı ilçeleri ve İzmir’in kuzey ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.

