Son dakika | Ankara'da halk otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var

22 Aralık 2021 Çarşamba, 08:48

Ankara-Ayaş yolu Yenikent'te Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası önünde halk otobüsü kaza yaptı.

Kazada ilk belirlemelere göre 20'nin üzerinde kişi yaralanırken, bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

EGO GENEL MÜDÜRÜ: CAN KAYBI YOK

Kazayla ilgili açıklama yapan EGO Genel Müdürü Nihat Alkış, sürücünün kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptığını, ilk belirlemelere göre 24 yaralı olduğunu ve can kaybı olmadığını söyledi.

Alkış, “Sincan-Ayaş yolunun Yenikent girişi mevkiinde sabah 8 sularında 503 hattımızı kullanan otobüs sürücümüzün kontrolü kaybederek bariyerlere çarpması sonucunda bir trafik kazası meydana geliyor. İlk belirlemelere göre 24 yaralımız var. 20 yaralının Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin bu mevkiye gelmesinden sonra hastanelere sevki yapılıyor. İtfaiye ekiplerimiz gelmeden önce de 4 yaralımız hastanelere sevk ediliyor. Hastanelerden yaralıların durumunu takip ediyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Konu çok yönlü olarak ve titizlikle araştırılacak. Geçmiş olsun diliyorum ben. Şu an şoförümüz şokta olduğu için çok net bilgiler alamadık bununla ilgili olarak. Ama konu çok yönlü olarak araştırılacak, titizlikle değerlendirilecek. Kamuoyuna da bilgi verilecek bu konuda gelişmelerle ilgili olarak. Şu an netleştirdiğimiz bir can kaybı yok” diye konuştu.