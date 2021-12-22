Son dakika | Ankara'da halk otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var
Ankara'nın Sincan ilçesinde halk otobüsü kaza yaptı. EGO Genel Müdürü Nihat Alkış, kazada ilk belirlemeleye göre 24 yaralının olduğunu belirterek "Şu an netleştirdiğimiz bir can kaybı yok” dedi.
Ankara-Ayaş yolu Yenikent'te Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası önünde halk otobüsü kaza yaptı.
Kazada ilk belirlemelere göre 20'nin üzerinde kişi yaralanırken, bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
EGO GENEL MÜDÜRÜ: CAN KAYBI YOK
Kazayla ilgili açıklama yapan EGO Genel Müdürü Nihat Alkış, sürücünün kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptığını, ilk belirlemelere göre 24 yaralı olduğunu ve can kaybı olmadığını söyledi.
Alkış, “Sincan-Ayaş yolunun Yenikent girişi mevkiinde sabah 8 sularında 503 hattımızı kullanan otobüs sürücümüzün kontrolü kaybederek bariyerlere çarpması sonucunda bir trafik kazası meydana geliyor. İlk belirlemelere göre 24 yaralımız var. 20 yaralının Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin bu mevkiye gelmesinden sonra hastanelere sevki yapılıyor. İtfaiye ekiplerimiz gelmeden önce de 4 yaralımız hastanelere sevk ediliyor. Hastanelerden yaralıların durumunu takip ediyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Konu çok yönlü olarak ve titizlikle araştırılacak. Geçmiş olsun diliyorum ben. Şu an şoförümüz şokta olduğu için çok net bilgiler alamadık bununla ilgili olarak. Ama konu çok yönlü olarak araştırılacak, titizlikle değerlendirilecek. Kamuoyuna da bilgi verilecek bu konuda gelişmelerle ilgili olarak. Şu an netleştirdiğimiz bir can kaybı yok” diye konuştu.
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
- AGİ nedir? AGİ düzenlemesi kimin işine yaradı?
- 'Yeliz'den CHP'lilere skandal sözler
- 'Acil onay' için çarpıcı değerlendirme
- Dilmen'den canlı yayında el hareketi
- İşte Kadıköy'ün ortasındaki dehşet anları
- Karadeniz’de korkutan görüntüler
- Dolarda dün gece neler yaşandı?
- Aradaki fark şaşırttı
- Yurttaşın cevabı yürekleri sızlattı
En Çok Okunan Haberler
- Son anketten çarpıcı sonuçlar
- Erdoğan'ı kızdıracak 'döviz' kapağı
- MHP’li başkanın, işçiye şiddet uyguladığı ortaya çıktı
- İstanbul'da ulaşıma dev zam!
- Erbaş’ın eşinden müftülük denetimi
- Erdoğan açıkladı, bankalar artırdı
- Akbank'tan 'Kur Korumalı Mevduat' açıklaması
- Erdoğan'dan 'faiz' itirafı
- LPG ve motorin fiyatlarında indirim
- Bakanlık açıkladı: Faizde üst sınır belli oldu