Son dakika | Bakan Özer açıkladı: Sömestr tatili uzatılacak mı?

Son dakika | Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ilkokul öğrencilerine 2021-2022 eğitim-öğretim yılı 1. yarıyıl karnelerini dağıttı. Bakan Özer, "Yarıyıl tatilini uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi.

cumhuriyet.com.tr
21 Ocak 2022 Cuma, 10:37
Son dakika | Bakan Özer açıkladı: Sömestr tatili uzatılacak mı?
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan Kavaklı İlkokulu’nda karne dağıtım törenine katıldı.

Bakan Özer, Ankara Valisi Vasip Şahin ile beraber öğrencilere 1. dönem karnelerini dağıtarak, 7 Şubat’ta sona erecek 2 haftalık tatilin ardından buluşacaklarını söyledi.

Özer, "Yarıyıl tatilini uzatmamızı gerektirecek bir durum söz konusu değil. 7 Şubat’ta kaldığımız yerden yüz yüze eğitime aynı kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.



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