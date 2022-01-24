Son dakika | Haramidere E-5’te kar yağışı nedeniyle yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı

Haramidere E-5’te kar yağışı nedeniyle yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı.

cumhuriyet.com.tr
24 Ocak 2022 Pazartesi, 23:09
Son dakika | Haramidere E-5’te kar yağışı nedeniyle yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı
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Haramidere E-5’te kar yağışı nedeniyle yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı.

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