Son Dakika | Hemşire Ömür Erez'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı

İstanbul Kartal'da aile sağlığı merkezinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren hemşire Ömür Erez'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

20 Ocak 2022 Perşembe, 20:46
Son Dakika | Hemşire Ömür Erez'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı
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İstanbul Kartal'da aile sağlığı merkezinde hemşire Ömür Erez (33) silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. 

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hemşire Ömür Erez'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı. 



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