Son Dakika | Hemşire Ömür Erez'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı
İstanbul Kartal'da aile sağlığı merkezinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren hemşire Ömür Erez'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
İstanbul Kartal'da aile sağlığı merkezinde hemşire Ömür Erez (33) silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Hemşire Ömür Erez'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Arnavutluk Başbakanı bozuldu
- 15 saattir aç susuz bekliyorlar
- Hamile hemşireyi darbetmişlerdi: Görüntüler ortaya çıktı
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
En Çok Okunan Haberler
- Samsunspor'un efsanesi Emin Kar'ın anısına kütüphane
- Fransa'nın 'Rafale' uçakları Yunanistan'a ulaştı
- İlyas Tunç: ‘Nesnelerden kurtuluş yok!’
- Yusuf Alper: ‘Şiir bana yaklaşıyor!’
- Merin Sever: ‘Sofra daha birleştirici!’
- Evde dişlerinizi beyazlatmanızın 5 doğal yolu
- Ortopedi uzmanından 'ayakkabı seçimi' uyarısı
- Bono'dan yıllar sonra itiraf
- Çocukların yemek seçmesi koronavirüsle ilişkili mi?
- Şeker alımını azaltmanın 5 yolu