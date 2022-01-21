Son Dakika | Kartal'daki hemşirenin katiliyle ilgili yeni gelişme
Kartal’da Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli hemşire Ömür Erez’i silahla vurarak öldüren Rahmi Uygun, “tasarlayarak öldürme” suçundan tutuklandı.
Kartal’da Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli hemşire Ömür Erez’i silahla vurarak öldüren Rahmi Uygun, “tasarlayarak öldürme” suçundan tutuklandı.
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