Son Dakika | Kartal'daki hemşirenin katiliyle ilgili yeni gelişme

Kartal’da Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli hemşire Ömür Erez’i silahla vurarak öldüren Rahmi Uygun, “tasarlayarak öldürme” suçundan tutuklandı.

cumhuriyet.com.tr
21 Ocak 2022 Cuma, 19:08
Son Dakika | Kartal'daki hemşirenin katiliyle ilgili yeni gelişme
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Kartal’da Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli hemşire Ömür Erez’i silahla vurarak öldüren Rahmi Uygun, “tasarlayarak öldürme” suçundan tutuklandı. 

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