Son dakika | Kılıçdaroğlu'nun MEB ziyaretine ilişkin Özer'den açıklama

30 Aralık 2021 Perşembe, 12:50

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün randevu talebine yanıt verilmediğini belirterek Milli Eğitim Bakanlığı'na gideceğini duyurmuştu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talebine olumsuz yanıt verdi.

Özer, yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın kapıları herkese açık. Kamuoyunu yanlış yönlendirerek maksadını aşan, emrivaki şekilde yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Kılıçdaroğlu, KPSS'den yüksek puanlar aldığı halde mülakat yüzünden ataması yapılmayan yurttaşlarla ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den randevu talep ettiğini ancak hâlâ yanıt gelmediğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "KPSS’deki mülakat rezilliğini konuşmak üzere, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den randevu talep ettim, hala ses yok. Anlaşılan eğitimden daha önemli işleri var" ifadelerini kullanmıştı.

Bu milletin çocuklarının hakları mülakatlarda gasp edildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu talebime hala dönülmedi. @tcmeb yarın saat 13.00'te görüşmek üzere… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 29, 2021

Kılıçdaroğlu, "Bu milletin çocuklarının hakları mülakatlarda gasp edildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu talebime hala dönülmedi. Yarın saat 13.00'te görüşmek üzere…" demişti.