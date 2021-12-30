Son dakika | Kılıçdaroğlu'nun MEB ziyaretine ilişkin Özer'den açıklama
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, açıklamalarda bulundu. Özer, "Kamuoyunu yanlış yönlendirerek maksadını aşan, emrivaki şekilde yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün randevu talebine yanıt verilmediğini belirterek Milli Eğitim Bakanlığı'na gideceğini duyurmuştu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talebine olumsuz yanıt verdi.
Özer, yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın kapıları herkese açık. Kamuoyunu yanlış yönlendirerek maksadını aşan, emrivaki şekilde yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Kılıçdaroğlu, KPSS'den yüksek puanlar aldığı halde mülakat yüzünden ataması yapılmayan yurttaşlarla ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den randevu talep ettiğini ancak hâlâ yanıt gelmediğini söyledi.
Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "KPSS’deki mülakat rezilliğini konuşmak üzere, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den randevu talep ettim, hala ses yok. Anlaşılan eğitimden daha önemli işleri var" ifadelerini kullanmıştı.
Bu milletin çocuklarının hakları mülakatlarda gasp edildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu talebime hala dönülmedi. @tcmeb yarın saat 13.00'te görüşmek üzere…— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 29, 2021
Kılıçdaroğlu, "Bu milletin çocuklarının hakları mülakatlarda gasp edildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu talebime hala dönülmedi. Yarın saat 13.00'te görüşmek üzere…" demişti.
Video Haberler
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
- Kılıçdaroğlu, Roboskili aileler ile görüştü
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
- Kadıköy'de yan baktın cinayeti
- İstanbul'da bir yoksulluk öyküsü
- Kazada yaralandı: 'Çek kanka güzel çek'
- Zincirlikuyu'da araç alev aldı
- Metro istasyonunda intihar girişimi
- Ünlü şarkıcıyı klip çekiminde yılan soktu
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
En Çok Okunan Haberler
- Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı
- Merkez Bankası yeni dolar kuru rakamını açıkladı
- Yılbaşı geldi, İzmir'de ortaya çıktılar
- Sokak röportajında ilginç anlar
- Mülakat isyanı sonrası Erdoğan'dan 'müjde'
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Diyanet yine şaşırtmadı
- AKP'nin CHP operasyonunun kodları
- Randevu verilmedi, Kılıçdaroğlu sert çıktı
- CHP'den Bahçeli'ye çok sert yanıt