Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 2 Aralık 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika | Sağlık Bakanlığı, 2 Aralık 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
KOCA’DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgın hayatı değiştirdi, salgın boyunca da değişimler yaşadık. Bu değişimlerden biri aşının bulunmasıyla önlemlerin kısmen esnekleşmesi oldu. Bugün, hayat kalitelerimiz için aşıya çok önem vermeliyiz. Tıpkı, ilk günlerde tedbirlere verdiğimiz önem kadar. Ve dikkatli olmalıyız” dedi.
Salgın hayatı değiştirdi, salgın boyunca da değişimler yaşadık. Bu değişimlerden biri aşının bulunmasıyla önlemlerin kısmen esnekleşmesi oldu. Bugün, hayat kalitelerimiz için aşıya çok önem vermeliyiz. Tıpkı, ilk günlerde tedbirlere verdiğimiz önem kadar. Ve dikkatli olmalıyız. pic.twitter.com/DvYWrEojQh— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 2, 2021
DÜN 196 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 1 Aralık Çarşamba gününe ait verilere göre, 22 bin 556 vaka tespit edilirken 196 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 355 bin 252 test yapılmış ve 24 bin 113 kişi iyileşmişti.
Türkiye'nin 2 Aralık 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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