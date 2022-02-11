Son Dakika : Sedef Kabaş hakkında istenen ceza belli oldu

Sedef Kabaş için iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede, Kabaş hakkında zincirleme şekilde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 7 yıla kadar hapis talep edildi.

cumhuriyet.com.tr
11 Şubat 2022 Cuma, 19:21
Son Dakika : Sedef Kabaş hakkında istenen ceza belli oldu
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Gazeteci Sedef Kabaş, TELE1’de katıldığı televizyon programında yaptığı konuşmada bir 'Çerkez Atasözü'ne atıfta bulunmuş, bunun üzerine 21 Ocak gecesi evinden gözaltına alınarak ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kabaş hakkında hazılanan iddianamede, zincirleme şekilde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 7 yıla kadar hapis talep edildi.

BAKANLARA HAKARETTEN AYRI CEZA

Kabaş'a, bakanlar Süleyman Soylu ve Adil Karaismailoğlu'na yönelik sözleri nedeniyle de "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan toplam 4 yıl 8 aya kadar hapsi istendi.


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