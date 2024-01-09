Son dakika... Adana'da 3.7 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... AFAD'ın aktardığına göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin derinliği ise 7.3 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 9, 2024
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2024-01-09
Saat:12:14:59 TSİ
Enlem:37.82333 N
Boylam:36.20944 E
Derinlik:7.03 km
Detay:https://t.co/VmQtnITKik@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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