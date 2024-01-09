Son dakika... Adana'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD'ın aktardığına göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.01.2024 - 12:35
Son dakika... Adana'da 3.7 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin derinliği ise 7.3 km olarak ölçüldü.


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