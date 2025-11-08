Son dakika... AFAD duyurdu... Muğla'da 3.7 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 11.51 sıralarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Merkez üssü Ege Denizi olan depremin yerin 19.01 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Ege Denizi - [120.66 km] Datça (Muğla)
Tarih:2025-11-08
Saat:11:51:57 TSİ
Enlem:35.74278 N
Boylam:26.79778 E
Derinlik:19.01 km
