Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika... AFAD duyurdu... Muğla'da 3.7 büyüklüğünde deprem!

Son dakika... AFAD duyurdu... Muğla'da 3.7 büyüklüğünde deprem!

8.11.2025 12:27:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika... AFAD duyurdu... Muğla'da 3.7 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... AFAD Deprem Dairesi, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.7 büyüklüğünde ve yerin 19.01 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 11.51 sıralarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Merkez üssü Ege Denizi olan depremin yerin 19.01 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

İlgili Konular: #deprem #muğla #afad #Ege Denizi