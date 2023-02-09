Son Dakika... AFAD duyurdu: Şanlıurfa’da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 10:56

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 12:13

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma neden oldu.

Söz konusu depremlerde resmi verilere göre, 12 bin 873 kişi yaşamını yitirdi, 62 bin 937 yurttaş yaralandı. Zamana karşı yarışın sürdüğü kentlerde arama kurtarma çalışmaları devam ederken AFAD, Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Şanlurfada'daki arama kurtarma ekiplerinin diğer illere sevk edildiği belirtildi.