Son Dakika... AFAD duyurdu: Şanlıurfa’da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

Son dakika haberi... AFAD, depremin etkilendiği iller arasında yer alan Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 10:56
Son Dakika... AFAD duyurdu: Şanlıurfa’da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma neden oldu.

Söz konusu depremlerde resmi verilere göre, 12 bin 873 kişi yaşamını yitirdi, 62 bin 937 yurttaş yaralandı. Zamana karşı yarışın sürdüğü kentlerde arama kurtarma çalışmaları devam ederken AFAD, Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Şanlurfada'daki arama kurtarma ekiplerinin diğer illere sevk edildiği belirtildi.


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