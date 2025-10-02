Son dakika... Ahmet Minguzzi davasında sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi

Olay, 24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında meydana geldi.

İtalyan şef Andrea Minguzzi ile Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, görgü tanıklarının ifadesine göre bisikletli bir grupla tartışma yaşadı. Çevredekilerin araya girmesi sonucu grup dağılırken Mattia Ahmet Minguzzi ise alışveriş yapmak için bit pazarına gitti. Pazarda alışveriş yapan Minguzzi tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı.

O sırada yanında bulunan diğer şüpheli U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmeledi. Minguzzi'nin 15 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

4 SANIK İLK KEZ BİRLİKTE YARGILANACAK

15 yaşında oldukları öğrenilen B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 18'er 24'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Olay günü şüphelilerin yanında oldukları belirlenen, sanıklar M.A.D. ve A.Ö. hakkında ise, 'Çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım' suçundan birleştirme talebiyle iddianame hazırlandı.

Birleşen dosya kapsamında 4 sanık bugün ilk kez birlikte yargılandı.

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya baba Andrea Minguzzi, anne Yasemin Akıncılar, teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu ve ailenin avukatı katıldı.

ÖZÇAĞDAŞ: "BU DAVA TÜRKİYE'DE ÇOCUKLARIN NASIL KORUNAMADIĞINI GÖSTERDİ"

Duruşmaya katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Aradan geçen bu kadar aydan sonra ilk defa 4 tanık birlikte dinlenecek. Daha önce mahkemeye getirilmemiş olan tanıklar bugün buradalar. Bu dava, Türkiye’de çocukların nasıl korunamadığını, nasıl suçla karşı karşıya kaldıklarını gösteren çok emsal bir dava haline dönüştü çünkü bu davada deliler bile Ahmet Minguzzi’nin avukatları tarafından toplandı" ifadelerini kullandı.

DURUŞMA BAŞLADI

Davanın beşinci duruşması saat 10.30 sıralarında başladı.

Duruşma salonunda gerginlik yaşandı. Bunun üzerine Minguzzi’nin avukatı salondan çıkarak kalabalığa seslendi.

Anne Yasemin Minguzzi de duruşma salonundaki gerginlik sonucu salonu terk etmek zorunda kaldı. Minguzzi, “O yasa çıkacak, başka çocuklar yanmayacak, gerekirse dünyayı yakarım, 6 ay yatış çıkmayacak o iblisler” dedi.

Mahkeme heyeti gerginliğin ardından duruşmaya ara verdi.

"MÜVEKKİLİM ENGELLİ RAPORUNA SAHİP"

Yurttaşlar sanık avukatlarına tepki gösterirken, avukatlardan birisinin “Müvekkilim engelli raporuna sahip, tabii ki savunacağım” yanıtı üzerine gerginlik yaşandı.

DAVANIN AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Minguzzi davasının avukatı Ersan Barkın sanıkların mahkemedeki tavırları ile ilgili konuşma yaptı.

Barkın, "Nedamet ve pişmanlık bu yargılamanın hiçbir yerinde yok. Önceden söylenen maddi verilerle kanıtlanan hususların bile inkarı var aksine" şeklinde konuştu.

Yasemin Minguzzi ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Cumhuriyet'e konuştu. Özçağdaş, "Başka Ahmet'ler olmasın diye mücadele sürecek" vurgusu yaptı.

KARAR VERİLDİ

Ahmet Minguzzi davasında sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Duruşma 21 Ekim'e ertelendi.