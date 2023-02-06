Son Dakika... Aile Bakanlığı duyurdu: Gündüz bakımevleri ve çocuk kulüpleri 13 Şubat'a kadar tatil edildi

Son dakika haberi... Aile Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Depremden etkilenen 10 ilimizde kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüpleri 13 Şubat'a kadar tatil edilmiştir" denildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 19:08
Son Dakika... Aile Bakanlığı duyurdu: Gündüz bakımevleri ve çocuk kulüpleri 13 Şubat'a kadar tatil edildi
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Kahramanmaraş'ta 7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "10 ilimizde kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüpleri 13 Şubat'a kadar tatil edilmiştir" ifadelerine yer verildi.


kreş Çocuk aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

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