Son dakika... Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD'dan edinilen bilgiye göre, Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem deniz yüzeyinin yaklaşık 6.57 kilometre derinliğinde meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 22:31
Son dakika... Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, 22.23'te merkez üssü Akdeniz olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deniz yüzeyinin yaklaşık 6.57 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin Girit'e yakın olduğu kaydedildi.


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