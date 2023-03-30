Son dakika... Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 22:31

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 22:40

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, 22.23'te merkez üssü Akdeniz olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deniz yüzeyinin yaklaşık 6.57 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin Girit'e yakın olduğu kaydedildi.