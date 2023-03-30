Son dakika... Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... AFAD'dan edinilen bilgiye göre, Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem deniz yüzeyinin yaklaşık 6.57 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, 22.23'te merkez üssü Akdeniz olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 30, 2023
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Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2023-03-30
Saat:22:23:03 TSİ
Enlem:34.866 N
Boylam:25.35 E
Derinlik:6.57 km
Detay:https://t.co/7G6kYEPMpv@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Deniz yüzeyinin yaklaşık 6.57 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin Girit'e yakın olduğu kaydedildi.
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