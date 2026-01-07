Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son Dakika... AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 19 ile yeni vali atandı, 7 ilin valisi merkeze çekildi!

Son Dakika... AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 19 ile yeni vali atandı, 7 ilin valisi merkeze çekildi!

7.01.2026 00:53:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son Dakika... AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 19 ile yeni vali atandı, 7 ilin valisi merkeze çekildi!

Yayımlanan Resmi Gazete'de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 19 ile yeni vali atandı. 7 ilin valisi ise merkeze çekildi. İşte ayrıntılar...

7 Ocak 2026 Çarşamba sayılı Resmi Gazete yayımlandı.

Yayımlanan Resmi Gazete'de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 19 ile yeni vali atandı.

Image

Söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde terör örgütü IŞİD'e operasyonunun yapıldığı ve 3 polisin şehit olduğu Yalova’nın Valisi Hülya Kaya merkeze çekildiği görüldü.

Bununla birlikte, Düzce, Iğdır, Aksaray, Eskişehir, Denizli, Trabzon valilerinin de Yalova ile beraber merkeze çekildiği anlaşıldı. 

Öte yandan, AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt Ağrı Valisi olarak atandı. 

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #Resmi Gazete #Atama