Son Dakika... AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 19 ile yeni vali atandı, 7 ilin valisi merkeze çekildi!

7 Ocak 2026 Çarşamba sayılı Resmi Gazete yayımlandı.
Yayımlanan Resmi Gazete'de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 19 ile yeni vali atandı.
Söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde terör örgütü IŞİD'e operasyonunun yapıldığı ve 3 polisin şehit olduğu Yalova’nın Valisi Hülya Kaya merkeze çekildiği görüldü.
Bununla birlikte, Düzce, Iğdır, Aksaray, Eskişehir, Denizli, Trabzon valilerinin de Yalova ile beraber merkeze çekildiği anlaşıldı.
Öte yandan, AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt Ağrı Valisi olarak atandı.