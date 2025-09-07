Son Dakika... Ali Yerlikaya'dan CHP açıklaması: 'Mahkeme kararlarını yok saymak hukuka meydan okumaktır'

CHP İstanbul Gençlik Kolları'nın çağrısı üzerine çok sayıda yurttaş CHP İstanbul İl Başkanlığı'na doğru harekete geçti.
Yurttaşlar, polis ekiplerinin engeli ile karşı karşıya kaldı. Yüzlerce yurttaş, polis barikatını aşmaya çalışıyor.
Gelişmeler sürerken bir açıklama da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.
Yerlikaya açıklamasında, 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin aldığı kararı anımsatarak, CHP'nin yapmış olduğu çağrıyı hedef aldı.
"HUKUKA MEYDAN OKUMAKTIR"
Yerlikaya, şunları yazdı:
"İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 02.09.2025 tarihli ara kararıyla, CHP İstanbul İl Başkanı ve kurulları görevden tedbiren uzaklaştırılmış, yerine Geçici Kurul atanmıştır.
Mahkeme kararlarını yok saymak, halkı sokağa dökmeye çalışmak açıkça hukuka meydan okumaktır. Hiç kimse kanunların üstünde değildir. Devlet, hukuka aykırı her girişime karşı kararlılıkla gereğini yapacaktır.
Sokak çağrıları yaparak, kamu düzeninin ve milletimizin huzurunun bozulmasına, sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz."