Son Dakika: Altın Portakal iptal edildi!
Son dakika haberi... Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Altın Portakal Film Festivali'nin iptal edildiğini duyurdu.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Altın Portakal Film Festivali'nin iptal edildiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Böcek "Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak özüne döndürdüğümüz, yıllara meydan okumuş, Antalya’mızın ve ülkemizin en önemli markalarından biri olan ve 7-14 Ekim tarihleri arasında yapmayı planladığımız Antalya Altın Portakal Film Festivali’mizi bizim dışımızda oluşan ve oluşturulan süreç sebebiyle iptal ettiğimizi tüm sinemaseverlere üzülerek bildiriyorum. Şahsıma ve belediyemize malum film üzerinden isnat edilen suçlamaların tamamını da gerçek muhataplarına aynen iade ediyorum" dedi. ,
Değerli sinemaseverler, kıymetli hemşehrilerim;— Muhittin Böcek (@BocekMuhittin) September 29, 2023
Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak özüne döndürdüğümüz, yıllara meydan okumuş, Antalya’mızın ve ülkemizin en önemli markalarından biri olan ve 7-14 Ekim tarihleri arasında yapmayı planladığımız Antalya Altın Portakal Film… pic.twitter.com/rMMC68ljBa
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