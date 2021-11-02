Son Dakika... Ankara merkezli 40 ilde operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının Jandarma Genel Komutanlığı mahrem imam yapılanması soruşturmasında 100 şüpheli hakkında 40 ilde gözaltı kararı verdi.

IHA
02 Kasım 2021 Salı, 09:10
Son Dakika... Ankara merkezli 40 ilde operasyon
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem imam’ oldukları tespit edilen; 100 ‘mahrem imam’ şüphelinin, Ankara merkezli 40 ilde, gözaltına alınmalarına karar verildi. 




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