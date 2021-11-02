Son Dakika... Ankara merkezli 40 ilde operasyon
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının Jandarma Genel Komutanlığı mahrem imam yapılanması soruşturmasında 100 şüpheli hakkında 40 ilde gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem imam’ oldukları tespit edilen; 100 ‘mahrem imam’ şüphelinin, Ankara merkezli 40 ilde, gözaltına alınmalarına karar verildi.
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