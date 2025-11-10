Son Dakika... Balıkesir yine sallandı: Deprem İstanbul'da hissedildi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.11.2025 21:29:00
Balıkesir Sındırgı'da bir deprem oldu. Söz konusu deprem aralarında İstanbul ve İzmir'in de olduğu çevre illerde hissedildi. AFAD ve Kandilli depremin büyüklüğünü açıkladı.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı. 

AFAD da depreme ilişkin "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 21.20'de yerin 9.64 km derinliğinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi" açıklamasını yaptı. 

