Son Dakika... Beşiktaş'ta tarihi çınar yola devrildi: Yol trafiğe kapatıldı

Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi önünde saat 12.00 sıralarında cadde üzerinde bulunan asırlık çınar ağaç şiddetli esen rüzgar nedeniyle yola devrildi.

O sırada yoldan geçmekte olan bir araçta hasar meydana geldi.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Devrilen ağaç nedeniyle Dolmabahçe Caddesi çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri yolu açmak için ağacı kesme çalışmaları sürüyor.