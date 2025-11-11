Son Dakika... CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına el koyma talebi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bugün saat 14.30'da açıklanan 'İBB' iddianamesinde dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.
Sarıyer Ayazağa Mahallesi’ndeki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının, “örgüt faaliyetleri” çerçevesinde suç gelirlerinin aklanması amacıyla CHP tüzel kişiliği adına devredildiği iddia edildi.
Söz konusu taşınmazın CHP tüzel kişiliği adına kayıtlı olduğu belirtilerek, “aklama işlemine konu malvarlığı” kapsamında müsaderesine, yani devlete geçirilmesine karar verilmesi gerektiği ifade edildi.
İddianamede, “Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliği adına kayıtlı olduğu anlaşılan Sarıyer ilçesi Ayazağa Mahallesi 7752 Ada 2 Parsel Dükkan Aklama işlemine konu malvarlıklarının TCK 54 maddesi uyarınca müsaderesine karar verilmesi gerektiği anlaşılmıştır” denildi.