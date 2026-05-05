Son Dakika... Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB davasında 32. duruşma başladı!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aralarında olduğu 414 sanıklı İBB davasının 32'uncu duruşması bugün görülüyor.

77'si tutuklu toplam 414 sanığın yargılandığı duruşmaya, görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ile diğer tutuklu sanıklar katılırken, babası Hasan İmamoğlu tutuksuz sanıklar arasında yer aldı.

Dün yaşanan gerginliğin ardından bugün salondaki jandarma personeli sayısının artırıldığı görüldü.

11:00 | AHMET GÜLDÜ SAVUNMA YAPIYOR

İBB Davası, dün yaşanan gerginlik ve duruşmanın ertelenmesinin ardından bugün Cebeci Maden Sahası'na yönelik suçlamalar kapsamında yapılacak savunmalarla sürüyor.

Davada bugün ilk savunmayı, firari iş insanı Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketinde ofis görevlisi olarak çalışan Ahmet Güldü yapıyor. Güldü’nün savunması sürerken ardından İmamoğlu'nun lise arkadaşı Hakan Karanis'in savunma yapması bekleniyor.

Soruşturma aşamasında "yüzyılın yolsuzluğu" iddiaları kapsamında 560 milyar TL olarak lanse edilen ve sonrasında 160 milyar TL'ye düşürülen kamu zararı miktarın 111 milyar TL'si, Cebeci Maden Sahası ve çevresinde kaçak yapıldığı iddia edilen hafriyat dökümüne bağlanıyor.

10:50 | BELEDİYE BAŞKANI ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Ekrem İmamoğlu salona getirildiği sırada izleyiciler alkışlarla "Başkanım" diye seslendi. İzleyiciler, tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'i "Hoş geldin Karaoğlan" diyerek karşıladı ve "İnan abi, Beyoğlu esnafının selamı var" dediler. Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık ise "Çalık Başkanım, seni hiç bırakmayacağız" diye karşılandı.

DÜN NELER OLDU?

Dün 31’inci oturum yaşanan gerginlik sebebiyle görülemedi. Duruşma bugüne ertelendi.

Salonda bekleyiş sürerken avukatlar, iktidara yakın gazetecilerden Ferhat Murat’ın savcı ve hakimlerin kullandığı, arka koridorda bulunan adli personel kısmında görüldüğünü söyledi.

Avukatlar ve gazeteciler duruma tepki gösterirken bir avukat “Biz oraya gidemiyoruz, gazeteciler de gidemiyor, o nasıl orada?” diyerek bağırdı.

İmamoğlu, “Adam oradan paylaşım yapıyor, yalan haber yapıyor. Gel buradan haber yap” diye bağırdı.

AVUKATLAR TUTANAK İMZALADI

Sanıklar ve avukatlar, iktidara yakın gazeteci Ferhat Murat’ın koridorda beklerken sanıklara kafa sallayarak "Aynen, aynen" dediğini aktararak sanıklara da parmak salladığını öne sürdü.

Avukatlar, sanıkların Adem Soytekin gibi, kendilerini güvende hissetmediğini belirterek tutanak tutulmasını istediğini aktardı. Avukatlar konu hakkında ekteki tutanağı yazarak imzaladı.

Gerginllik nedeniyle mahkeme başkanı salonu terk etti ve duruşma ertelendi.

İmamoğlu salondan çıkarken izleyicilere şu ifadeleri kullandı:

"Ne yazık ki yargı heyeti, yargılama yapmak istemiyor. Bugün yaptığı şey yargılama yapmak istememektir çünkü yandaş medyayı, kimsenin giremediği bir yere alıp oradan bizim arkadaşımıza parmak sallamasını sağlayan bir akıl, yargılama yapmak istemiyor, algı yönetimine devam ediyor. Biz mücadelemize devam edeceğiz."

İBB DAVASI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen ‘Yolsuzluk’ soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı.

İddianamede 'Örgüt lideri’ olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu’nun; ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Rüşvet’, ‘Suç gelirlerinin aklanması’, ‘Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık’, ‘Kişisel verilerin kaydedilmesi’, ‘Kişisel verileri ele geçirme ve yayma’, ‘Suç delillerini gizleme’, ‘Haberleşmenin engellenmesi’, ‘Kamu malına zarar verme’, ‘Rüşvet alma’, ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, ‘İrtikap’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’, ‘İhaleye fesat karıştırma’, ‘Çevrenin kasten kirletilmesi’, ‘Vergi usul kanununa muhalefet’, ‘Orman kanununa muhalefet’ ve ‘Maden kanununa muhalefet’ suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu’nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

DURUŞMALARDA DOKUZUNCU HAFTA

İlk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görüldü. Davanın ilk duruşmasından bugüne kadar 37 kişinin savunması alındı. Cuma günü duruşma görülmezken duruşmalara haftanın 4 günü devam ediliyor.

33 İSİM TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti geçtiğimiz celselerde, sanıklardan İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Özgür Karabat’ın şoförü Sırrı Küçük, Ağaç A.Ş. çalışanı Fatih Yağcı, iş insanı Ali Üner, iş insanı Evren Şirolu, iş insanı Ebubekir Akın, İSPER personeli Davut Bildik, Altan Ertürk, Hüseyin Yurttaş, Murat Ongun’un şoförü Kadir Öztürk, Mustafa Bostancı, Kadriye Kasapoğlu’nun şoförü Sabri Caner Kırca, Baran Gönül, Mahir Gün, Esra Huri Bulduk, Şehide Zehra Keleş Yüksel, Başak Tatlı ve zabıta memuru Nazan Başelli, İBB'de veri uzmanı olan İsmet Korkmaz, İBB'de yazılım koordinatörü olan Emrah Yüksel, İBB'de bilgisayar mühendisi olan Mehmet Çağlar Kuru, İBB Şehir Planlamacısı Nuri Cem Ceylan, İBB Sosyal Medya Danışmanı Ulaş Yılmaz, reklamcı Yusuf Utku Şahin, İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen, iş insanı Adem Soytekin, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, reklamcı Esma Bayrak, Fatih Keleş'in yeğeni Murat Keleş, İBB Kamulaştırma Müdürü Fatih Özçelik, Beyoğlu dosyasından tutuklu İnan Güney'in eniştesi İsmail Akkaya, İş İnsanı Harun Cengiz Beğenmez ve İş insanı Mehmet Kaya'nın tahliyesine karar verildi.