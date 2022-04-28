Son Dakika: Danıştay savcısı mütalaasını açıkladı: İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı hukuka aykırı

Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı’nın iptali istemiyle açılan davanın duruşması Danıştay’da yapıldı. Danıştay savcısı, çekilme kararının hukuka aykırı olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
28 Nisan 2022 Perşembe, 15:20
Son Dakika: Danıştay savcısı mütalaasını açıkladı: İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı hukuka aykırı
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararına karşı açılan davanın duruşması, Danıştay 10. Dairesi’nde yapıldı.

Danıştay Savcısı duruşmada tarafların savunmalarının ardından bildirdiği esas hakkındaki görüşte, çekilme kararının hukuka aykırı olduğunu açıkladı.

Duruşma bitti. Danıştay'ın bir ay içinde kararını vermesi bekleniyor. Karar yazılı olarak açıklanacak.

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'Nİ UYGULATACAĞIZ"

Konuya ilişkin Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'ndan yapılan açıklamada, "Yüzlerce kadının savunmasıyla duruşma sona erdi. Danıştay savcılığı da kadınlar da toplumun çoğunluğu da aynı şeyi söylüyor: İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı anayasaya aykırıdır! Verilecek karar ne olursa olsun vazgeçmeyeceğiz, İstanbul Sözleşmesi’ni uygulatacağız" ifadelerine yer verildi.


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