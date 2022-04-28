Son Dakika: Danıştay savcısı mütalaasını açıkladı: İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı hukuka aykırı
Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı’nın iptali istemiyle açılan davanın duruşması Danıştay’da yapıldı. Danıştay savcısı, çekilme kararının hukuka aykırı olduğunu açıkladı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararına karşı açılan davanın duruşması, Danıştay 10. Dairesi’nde yapıldı.
Danıştay Savcısı duruşmada tarafların savunmalarının ardından bildirdiği esas hakkındaki görüşte, çekilme kararının hukuka aykırı olduğunu açıkladı.
Duruşma bitti. Danıştay'ın bir ay içinde kararını vermesi bekleniyor. Karar yazılı olarak açıklanacak.
"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'Nİ UYGULATACAĞIZ"
Konuya ilişkin Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'ndan yapılan açıklamada, "Yüzlerce kadının savunmasıyla duruşma sona erdi. Danıştay savcılığı da kadınlar da toplumun çoğunluğu da aynı şeyi söylüyor: İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı anayasaya aykırıdır! Verilecek karar ne olursa olsun vazgeçmeyeceğiz, İstanbul Sözleşmesi’ni uygulatacağız" ifadelerine yer verildi.
Yüzlerce kadının savunmasıyla duruşma sona erdi.— Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (@KadinCinayeti) April 28, 2022
Danıştay savcılığı da kadınlar da toplumun çoğunluğu da aynı şeyi söylüyor: İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı anayasaya aykırıdır!
Verilecek karar ne olursa olsun vazgeçmeyeceğiz, İstanbul Sözleşmesi’ni uygulatacağız. pic.twitter.com/wsq5dH5xyF
Video Haberler
- 'Açlıktan öldük, kimsenin haberi yok!'
- İstanbul'da çadır ve karavan talebinde artış
- İstanbul'da korkutan yangın
- Evi sattı, kiracıyı sokağa attı
- Nisa bebeği sokağa terk eden anne hakim karşısında
- Boru fabrikası, atık suları dereye boşalttı
- 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
- Hayvan cinayeti: 4 yavru kedi katledildi!
- Zammı beğenmeyen Taksiciler Odası Başkanı
- Ankara'da film gibi esir takası
En Çok Okunan Haberler
-
- 6’lı masa aday konusunda uzlaştı
- Elon Musk'tan şaşırtan tweet: 'Kokain koyacağım'
- 'Müjde'si alkışlanmayan Nebati: 'Akşam uyuşukluğu...'
- Ahmet Necdet Sezer sessizliğini bozdu
- 'Emniyet, belediyede gözaltına almak için 8 gün bekledi'
- Ankara'da film gibi esir takası
- 'Sanki kriz geçiriyordu, bir anda sinirlendi!'
- İşte İmamoğlu'nun karşısına çıkacak aday
- 'Kusura bakmasınlar...'
- İktidarın erken seçim planını açıkladı