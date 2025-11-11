Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Balıkesir'de deprem mi oldu? 11 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Balıkesir'de deprem mi oldu? 11 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

11.11.2025 09:37:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika depremler! Balıkesir'de deprem mi oldu? 11 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 11 Kasım 2025 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Balıkesir'de deprem mi oldu? 11 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 11 Kasım 2025 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Balıkesir'de deprem mi oldu? 11 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

11 KASIM'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

09:16:50  39.1880   28.1525        5.4      -.-  1.6  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)        

09:14:57  39.1972   28.1283       10.5      -.-  1.8  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)        

09:12:03  38.7425   40.1225        5.0      -.-  2.4  -.-   BEYHAN-PALU (ELAZIG)                          

09:04:09  39.2562   28.1160       13.3      -.-  3.3  -.-   KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)         

09:01:06  39.2268   28.1233       11.3      -.-  1.5  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)         

08:56:10  39.1490   28.2083       19.1      -.-  1.4  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)           

08:54:42  39.1898   28.1697       12.5      -.-  1.6  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)        

08:49:35  39.2192   28.1730       12.7      -.-  2.1  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)        

08:48:41  39.2168   27.9930       12.0      -.-  2.1  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)       

08:46:05  39.1380   28.2125       14.3      -.-  1.6  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)           

08:37:43  39.2188   28.1618       13.0      -.-  2.1  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)        

08:27:33  39.2187   28.1417       12.8      -.-  2.1  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)         

08:06:44  39.2047   28.1683       13.3      -.-  2.5  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)        

08:01:36  39.2265   28.0977       10.1      -.-  2.8  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)           

08:00:55  39.1955   28.1477       10.4      -.-  2.1  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)        

07:57:36  39.2378   28.1132       13.4      -.-  3.5  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)         

07:41:07  39.1865   28.3052       15.9      -.-  1.9  -.-   BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)    

07:37:45  39.1763   28.1672        8.6      -.-  1.8  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)       

07:36:43  39.1965   28.2105       10.6      -.-  1.8  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)           

07:26:06  39.2203   28.1497       14.4      -.-  2.3  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)         

07:25:16  39.1958   28.1627        8.3      -.-  2.0  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)        

07:24:21  39.1917   28.1863        9.7      -.-  1.6  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)        

07:20:09  39.1970   28.1625       10.0      -.-  2.3  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)        

07:17:05  39.2010   28.1222        7.8      -.-  2.1  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)          

07:13:48  39.1877   28.2293        8.8      -.-  1.6  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)           

07:09:23  39.1743   28.1802        9.2      -.-  1.6  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)           

06:54:15  39.1915   28.1400       10.4      -.-  2.1  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)        

06:52:51  39.2477   29.0212       10.4      -.-  1.4  -.-   KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)            

06:51:38  39.1817   28.1028       11.6      -.-  1.3  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)        

06:46:34  39.2372   28.1675        8.2      -.-  2.0  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                 

06:39:55  39.2485   29.0070       11.2      -.-  2.0  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)              

06:36:31  39.1915   28.0968       15.3      -.-  1.6  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)          

06:30:09  39.2052   28.1748        7.9      -.-  2.2  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)        

06:27:17  39.1540   28.1983       12.3      -.-  1.4  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)           

06:21:16  39.2378   28.1392        7.1      -.-  1.2  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)         

06:18:08  40.3233   24.1125        9.9      -.-  1.8  -.-   YUNANISTAN                           

06:16:59  39.1782   28.1983       18.9      -.-  1.9  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)           

06:16:35  39.1843   28.3087       13.4      -.-  2.1  -.-   BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)    

06:11:29  39.1482   28.2727        5.1      -.-  2.4  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)         

06:10:57  39.2348   28.1217        7.9      -.-  2.5  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)         

06:08:50  39.2085   28.1762        7.4      -.-  4.0  3.8   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)        

06:06:04  39.2197   29.0280       11.9      -.-  1.6  -.-   EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)              

06:00:45  36.5853   25.6153       13.5      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                           

05:58:44  39.2432   28.9783        4.1      -.-  1.5  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)              

05:56:20  39.1887   28.1930        5.3      -.-  1.4  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)        

05:55:49  39.2092   28.2138        9.3      -.-  1.7  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)           

05:55:12  39.2112   28.1808        9.5      -.-  2.6  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)        

05:53:43  38.0155   37.6392        4.1      -.-  1.8  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)         

05:48:49  39.1820   28.1818        9.9      -.-  1.8  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)           

05:45:48  39.2138   28.1522       11.3      -.-  3.0  2.9   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)        

05:44:24  38.1228   38.5543        6.5      -.-  2.1  -.-   ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)           

05:44:13  39.2218   28.1377       12.0      -.-  2.0  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)         

05:39:41  38.6117   31.4625        5.0      -.-  2.2  -.-   UCKUYU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)   

05:28:34  39.2090   28.1843        8.5      -.-  1.7  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)        

05:22:22  39.1897   28.1568        7.8      -.-  1.9  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)       

05:20:09  36.6157   25.5680        7.6      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                           

05:17:55  39.1852   28.1597       11.4      -.-  1.7  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)       

05:16:54  39.2192   28.1430       14.8      -.-  1.5  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)         

05:15:07  39.2113   28.1318        7.7      -.-  2.6  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)         

05:11:15  39.1715   28.1818       14.3      -.-  1.9  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)           

05:10:52  39.1660   28.2057        9.5      -.-  1.6  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)           

05:08:51  39.1583   28.1308        4.0      -.-  1.9  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)       

05:06:38  39.1748   28.1755       11.6      -.-  1.7  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)       

04:58:18  35.4102   22.9048       22.1      -.-  5.1  4.9   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                

04:57:24  39.1892   28.3090       12.4      -.-  2.9  -.-   BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)    

04:54:23  39.2068   28.1603       11.0      -.-  4.1  3.9   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)        

04:48:57  39.2027   28.1575        8.1      -.-  1.6  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)        

04:47:45  39.1498   28.2750        9.8      -.-  1.6  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)         

04:46:13  39.2408   29.0035       10.1      -.-  1.6  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)              

04:42:21  36.7150   27.7085        6.3      -.-  1.9  -.-   DATCA (MUGLA)                        

04:33:48  39.1725   28.1450        5.1      -.-  1.5  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)       

04:29:53  39.2347   28.1365       13.5      -.-  3.3  3.2   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)         

04:24:56  39.2488   28.1090        7.8      -.-  2.3  -.-   KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)         

04:21:13  39.2370   28.1637        8.8      -.-  1.9  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                 

04:19:36  39.1532   28.2292       14.5      -.-  1.8  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)        

04:11:59  39.2542   28.9745        7.4      -.-  2.5  -.-   YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)              

04:06:23  39.2410   28.1433        7.8      -.-  2.4  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)         

04:05:35  39.2477   28.1930        7.8      -.-  2.1  -.-   CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR)        

04:03:31  39.2532   28.1453        8.4      -.-  2.2  -.-   IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)         

04:01:59  37.9302   36.3213        5.0      -.-  3.1  3.1   HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)     

04:00:58  39.2312   28.1508        4.1      -.-  2.1  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)         

04:00:14  39.2287   28.1870        5.1      -.-  1.9  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                 

03:56:08  39.2535   28.1345       10.8      -.-  1.9  -.-   IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)         

03:53:31  39.1970   28.0007        9.0      -.-  2.1  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)       

03:51:59  41.0540   38.9197        4.7      -.-  2.1  -.-   YALIKOY-TIREBOLU (GIRESUN)           

03:49:40  39.2038   28.2012        7.7      -.-  1.9  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)        

03:48:38  39.2393   28.1222        6.3      -.-  1.7  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)         

03:45:25  39.2180   28.1308       15.3      -.-  1.2  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)         

03:43:02  39.1322   28.2653       13.7      -.-  2.3  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)         

03:40:58  39.2332   28.1697        9.7      -.-  1.9  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                 

03:40:00  37.9347   36.3675        5.0      -.-  3.6  3.6   YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)     

03:35:48  39.1370   28.2877        9.5      -.-  1.7  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)         

03:24:01  39.2038   28.1365       10.0      -.-  2.3  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)        

03:10:39  39.1953   28.1647        8.2      -.-  1.5  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)        

03:06:31  39.2175   28.1387        8.2      -.-  1.3  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)         

03:02:23  39.2262   28.1012        7.9      -.-  1.6  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)         

03:01:27  39.2295   28.1587        9.9      -.-  2.6  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)         

02:58:55  39.2253   28.1432       11.3      -.-  2.0  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)         

02:53:20  39.2288   28.1178        7.9      -.-  1.4  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)         

02:47:55  40.1655   31.7733        5.7      -.-  2.3  -.-   CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA)          

02:47:10  39.2190   28.1540        7.4      -.-  1.6  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)         

02:40:02  39.2245   28.1138       10.1      -.-  1.8  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)         

02:38:20  39.2160   28.1595        9.9      -.-  2.0  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)        

02:36:41  39.2238   28.1687       10.3      -.-  1.7  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                 

02:32:11  39.2078   28.1498       14.1      -.-  1.6  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)        

02:25:44  39.2425   28.9380        8.3      -.-  2.4  -.-   YENILER-SIMAV (KUTAHYA)              

02:23:01  39.2338   28.1317        9.9      -.-  1.8  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)         

02:17:22  39.2183   28.1492        5.1      -.-  2.0  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)         

02:15:56  39.2535   28.1468        3.9      -.-  1.9  -.-   IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)         

02:14:12  39.2465   28.1355        8.1      -.-  2.9  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)         

02:10:53  39.1183   28.3257       11.8      -.-  1.4  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)         

02:08:16  39.2405   28.0872        8.9      -.-  1.6  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)           

02:05:23  39.2337   28.1633        6.0      -.-  1.7  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                 

01:58:47  39.2108   28.1333        7.9      -.-  2.3  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)         

01:57:00  39.2198   28.1488        5.0      -.-  3.9  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)         

01:55:26  39.2065   28.1210       10.9      -.-  1.7  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)          

01:48:27  39.2042   28.1375        9.2      -.-  1.3  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)        

01:46:21  39.2165   28.1578       10.7      -.-  2.8  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)        

01:44:17  39.2377   28.1540       12.5      -.-  2.5  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)         

01:40:43  36.7002   36.0920        6.8      -.-  1.8  -.-   SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY)          

01:40:04  39.1142   28.2830       13.6      -.-  1.9  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)         

01:38:49  36.6848   35.9880        5.4      -.-  1.7  -.-   ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)         

01:37:50  39.1355   28.1087        4.5      -.-  1.4  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)       

01:36:36  39.2527   28.1223        7.8      -.-  2.7  -.-   IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)         

01:35:09  39.2455   28.1633       11.3      -.-  2.7  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                 

01:31:30  39.1313   28.2908       11.9      -.-  1.6  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)         

01:29:08  39.1395   28.2720       15.6      -.-  3.6  3.3   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)         

01:25:28  39.2087   28.1205        7.3      -.-  1.6  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)          

01:19:59  39.2355   28.1028        7.5      -.-  1.4  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)           

01:16:54  39.2248   28.0743       10.6      -.-  2.0  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)          

01:14:43  39.2403   28.9505        9.8      -.-  1.4  -.-   YENILER-SIMAV (KUTAHYA)              

01:10:52  39.1798   28.2017       10.0      -.-  2.9  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)           

01:07:53  39.2105   28.1315        9.0      -.-  1.7  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)         

01:06:23  39.2052   28.1513        7.9      -.-  1.9  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)        

00:51:17  39.2283   28.1113       12.5      -.-  3.0  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)         

00:44:27  39.2545   28.1363       12.9      -.-  3.0  -.-   IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)         

00:42:29  39.2358   28.1202       11.1      -.-  3.0  2.8   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)         

00:35:08  39.2585   28.1217       15.4      -.-  2.3  -.-   IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)         

00:26:48  39.2408   28.1095        9.7      -.-  1.5  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)         

00:25:43  39.2150   28.0678       20.7      -.-  1.8  -.-   ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)          

00:21:55  39.2333   28.1578       15.3      -.-  3.4  3.2   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)         

00:17:37  39.1718   28.0917        9.4      -.-  2.3  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)        

00:16:47  39.1182   28.2532       21.8      -.-  2.0  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)         

İlgili Konular: #Son depremler