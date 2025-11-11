Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 11 Kasım 2025 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Balıkesir'de deprem mi oldu? 11 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
11 KASIM'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
09:16:50 39.1880 28.1525 5.4 -.- 1.6 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
09:14:57 39.1972 28.1283 10.5 -.- 1.8 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
09:12:03 38.7425 40.1225 5.0 -.- 2.4 -.- BEYHAN-PALU (ELAZIG)
09:04:09 39.2562 28.1160 13.3 -.- 3.3 -.- KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
09:01:06 39.2268 28.1233 11.3 -.- 1.5 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:56:10 39.1490 28.2083 19.1 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:54:42 39.1898 28.1697 12.5 -.- 1.6 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:49:35 39.2192 28.1730 12.7 -.- 2.1 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:48:41 39.2168 27.9930 12.0 -.- 2.1 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:46:05 39.1380 28.2125 14.3 -.- 1.6 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:37:43 39.2188 28.1618 13.0 -.- 2.1 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:27:33 39.2187 28.1417 12.8 -.- 2.1 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:06:44 39.2047 28.1683 13.3 -.- 2.5 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:01:36 39.2265 28.0977 10.1 -.- 2.8 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:00:55 39.1955 28.1477 10.4 -.- 2.1 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:57:36 39.2378 28.1132 13.4 -.- 3.5 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:41:07 39.1865 28.3052 15.9 -.- 1.9 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:37:45 39.1763 28.1672 8.6 -.- 1.8 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:36:43 39.1965 28.2105 10.6 -.- 1.8 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:26:06 39.2203 28.1497 14.4 -.- 2.3 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:25:16 39.1958 28.1627 8.3 -.- 2.0 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:24:21 39.1917 28.1863 9.7 -.- 1.6 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:20:09 39.1970 28.1625 10.0 -.- 2.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:17:05 39.2010 28.1222 7.8 -.- 2.1 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:13:48 39.1877 28.2293 8.8 -.- 1.6 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:09:23 39.1743 28.1802 9.2 -.- 1.6 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:54:15 39.1915 28.1400 10.4 -.- 2.1 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:52:51 39.2477 29.0212 10.4 -.- 1.4 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
06:51:38 39.1817 28.1028 11.6 -.- 1.3 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:46:34 39.2372 28.1675 8.2 -.- 2.0 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)
06:39:55 39.2485 29.0070 11.2 -.- 2.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
06:36:31 39.1915 28.0968 15.3 -.- 1.6 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:30:09 39.2052 28.1748 7.9 -.- 2.2 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:27:17 39.1540 28.1983 12.3 -.- 1.4 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:21:16 39.2378 28.1392 7.1 -.- 1.2 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:18:08 40.3233 24.1125 9.9 -.- 1.8 -.- YUNANISTAN
06:16:59 39.1782 28.1983 18.9 -.- 1.9 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:16:35 39.1843 28.3087 13.4 -.- 2.1 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:11:29 39.1482 28.2727 5.1 -.- 2.4 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:10:57 39.2348 28.1217 7.9 -.- 2.5 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:08:50 39.2085 28.1762 7.4 -.- 4.0 3.8 YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:06:04 39.2197 29.0280 11.9 -.- 1.6 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
06:00:45 36.5853 25.6153 13.5 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI
05:58:44 39.2432 28.9783 4.1 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
05:56:20 39.1887 28.1930 5.3 -.- 1.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:55:49 39.2092 28.2138 9.3 -.- 1.7 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:55:12 39.2112 28.1808 9.5 -.- 2.6 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:53:43 38.0155 37.6392 4.1 -.- 1.8 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)
05:48:49 39.1820 28.1818 9.9 -.- 1.8 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:45:48 39.2138 28.1522 11.3 -.- 3.0 2.9 YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:44:24 38.1228 38.5543 6.5 -.- 2.1 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)
05:44:13 39.2218 28.1377 12.0 -.- 2.0 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:39:41 38.6117 31.4625 5.0 -.- 2.2 -.- UCKUYU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)
05:28:34 39.2090 28.1843 8.5 -.- 1.7 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:22:22 39.1897 28.1568 7.8 -.- 1.9 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:20:09 36.6157 25.5680 7.6 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
05:17:55 39.1852 28.1597 11.4 -.- 1.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:16:54 39.2192 28.1430 14.8 -.- 1.5 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:15:07 39.2113 28.1318 7.7 -.- 2.6 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:11:15 39.1715 28.1818 14.3 -.- 1.9 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:10:52 39.1660 28.2057 9.5 -.- 1.6 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:08:51 39.1583 28.1308 4.0 -.- 1.9 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:06:38 39.1748 28.1755 11.6 -.- 1.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:58:18 35.4102 22.9048 22.1 -.- 5.1 4.9 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
04:57:24 39.1892 28.3090 12.4 -.- 2.9 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:54:23 39.2068 28.1603 11.0 -.- 4.1 3.9 YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:48:57 39.2027 28.1575 8.1 -.- 1.6 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:47:45 39.1498 28.2750 9.8 -.- 1.6 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:46:13 39.2408 29.0035 10.1 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
04:42:21 36.7150 27.7085 6.3 -.- 1.9 -.- DATCA (MUGLA)
04:33:48 39.1725 28.1450 5.1 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:29:53 39.2347 28.1365 13.5 -.- 3.3 3.2 MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:24:56 39.2488 28.1090 7.8 -.- 2.3 -.- KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:21:13 39.2370 28.1637 8.8 -.- 1.9 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)
04:19:36 39.1532 28.2292 14.5 -.- 1.8 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:11:59 39.2542 28.9745 7.4 -.- 2.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
04:06:23 39.2410 28.1433 7.8 -.- 2.4 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:05:35 39.2477 28.1930 7.8 -.- 2.1 -.- CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:03:31 39.2532 28.1453 8.4 -.- 2.2 -.- IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:01:59 37.9302 36.3213 5.0 -.- 3.1 3.1 HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
04:00:58 39.2312 28.1508 4.1 -.- 2.1 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:00:14 39.2287 28.1870 5.1 -.- 1.9 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)
03:56:08 39.2535 28.1345 10.8 -.- 1.9 -.- IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:53:31 39.1970 28.0007 9.0 -.- 2.1 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:51:59 41.0540 38.9197 4.7 -.- 2.1 -.- YALIKOY-TIREBOLU (GIRESUN)
03:49:40 39.2038 28.2012 7.7 -.- 1.9 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:48:38 39.2393 28.1222 6.3 -.- 1.7 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:45:25 39.2180 28.1308 15.3 -.- 1.2 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:43:02 39.1322 28.2653 13.7 -.- 2.3 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:40:58 39.2332 28.1697 9.7 -.- 1.9 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)
03:40:00 37.9347 36.3675 5.0 -.- 3.6 3.6 YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
03:35:48 39.1370 28.2877 9.5 -.- 1.7 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:24:01 39.2038 28.1365 10.0 -.- 2.3 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:10:39 39.1953 28.1647 8.2 -.- 1.5 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:06:31 39.2175 28.1387 8.2 -.- 1.3 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:02:23 39.2262 28.1012 7.9 -.- 1.6 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:01:27 39.2295 28.1587 9.9 -.- 2.6 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:58:55 39.2253 28.1432 11.3 -.- 2.0 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:53:20 39.2288 28.1178 7.9 -.- 1.4 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:47:55 40.1655 31.7733 5.7 -.- 2.3 -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA)
02:47:10 39.2190 28.1540 7.4 -.- 1.6 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:40:02 39.2245 28.1138 10.1 -.- 1.8 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:38:20 39.2160 28.1595 9.9 -.- 2.0 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:36:41 39.2238 28.1687 10.3 -.- 1.7 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)
02:32:11 39.2078 28.1498 14.1 -.- 1.6 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:25:44 39.2425 28.9380 8.3 -.- 2.4 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
02:23:01 39.2338 28.1317 9.9 -.- 1.8 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:17:22 39.2183 28.1492 5.1 -.- 2.0 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:15:56 39.2535 28.1468 3.9 -.- 1.9 -.- IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:14:12 39.2465 28.1355 8.1 -.- 2.9 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:10:53 39.1183 28.3257 11.8 -.- 1.4 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:08:16 39.2405 28.0872 8.9 -.- 1.6 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:05:23 39.2337 28.1633 6.0 -.- 1.7 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)
01:58:47 39.2108 28.1333 7.9 -.- 2.3 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:57:00 39.2198 28.1488 5.0 -.- 3.9 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:55:26 39.2065 28.1210 10.9 -.- 1.7 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:48:27 39.2042 28.1375 9.2 -.- 1.3 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:46:21 39.2165 28.1578 10.7 -.- 2.8 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:44:17 39.2377 28.1540 12.5 -.- 2.5 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:40:43 36.7002 36.0920 6.8 -.- 1.8 -.- SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY)
01:40:04 39.1142 28.2830 13.6 -.- 1.9 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:38:49 36.6848 35.9880 5.4 -.- 1.7 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)
01:37:50 39.1355 28.1087 4.5 -.- 1.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:36:36 39.2527 28.1223 7.8 -.- 2.7 -.- IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:35:09 39.2455 28.1633 11.3 -.- 2.7 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)
01:31:30 39.1313 28.2908 11.9 -.- 1.6 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:29:08 39.1395 28.2720 15.6 -.- 3.6 3.3 YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:25:28 39.2087 28.1205 7.3 -.- 1.6 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:19:59 39.2355 28.1028 7.5 -.- 1.4 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:16:54 39.2248 28.0743 10.6 -.- 2.0 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:14:43 39.2403 28.9505 9.8 -.- 1.4 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA)
01:10:52 39.1798 28.2017 10.0 -.- 2.9 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:07:53 39.2105 28.1315 9.0 -.- 1.7 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:06:23 39.2052 28.1513 7.9 -.- 1.9 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:51:17 39.2283 28.1113 12.5 -.- 3.0 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:44:27 39.2545 28.1363 12.9 -.- 3.0 -.- IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:42:29 39.2358 28.1202 11.1 -.- 3.0 2.8 BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:35:08 39.2585 28.1217 15.4 -.- 2.3 -.- IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:26:48 39.2408 28.1095 9.7 -.- 1.5 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:25:43 39.2150 28.0678 20.7 -.- 1.8 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:21:55 39.2333 28.1578 15.3 -.- 3.4 3.2 MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:17:37 39.1718 28.0917 9.4 -.- 2.3 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:16:47 39.1182 28.2532 21.8 -.- 2.0 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)