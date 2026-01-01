Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 1 Ocak 2026 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 1 Ocak 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

1 OCAK' TA TÜRK İYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2026-01-01 07:37:47 39.24972 28.2775 6.07 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)

2026-01-01 07:25:47 39.23778 29.00167 11.73 ML 1.4 Simav (Kütahya)

2026-01-01 07:06:26 39.20972 28.34861 5.19 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)

2026-01-01 07:03:13 39.59139 27.95528 9.06 ML 1.3 Altıeylül (Balıkesir)

2026-01-01 07:01:58 39.06472 28.20111 7.02 ML 1.6 Gördes (Manisa)

2026-01-01 06:57:04 39.19139 28.34917 8.33 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)

2026-01-01 06:28:13 38.20417 37.90194 7.35 ML 2.6 Doğanşehir (Malatya)

2026-01-01 06:14:06 38.42667 27.10528 7.77 ML 2.0 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [02.09 km] Konak (İzmir)

2026-01-01 06:12:27 39.20722 28.24222 11.6 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)

2026-01-01 05:46:56 39.1975 28.18778 8.83 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)

2026-01-01 05:13:48 39.87861 25.90556 5.82 ML 1.9 Ege Denizi - [14.34 km] Bozcaada (Çanakkale)

2026-01-01 05:08:21 38.35556 38.81028 12.2 ML 1.6 Kale (Malatya)

2026-01-01 05:01:04 38.25194 38.73611 12.2 ML 1.5 Pütürge (Malatya)

2026-01-01 04:57:09 37.19694 27.85333 6.76 ML 1.7 Milas (Muğla)

2026-01-01 04:51:46 39.19833 28.33472 8.79 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)

2026-01-01 04:44:47 39.16889 28.28972 11.87 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)

2026-01-01 04:40:02 39.23722 28.99667 7.06 ML 1.4 Simav (Kütahya)

2026-01-01 04:36:32 39.22444 29.02028 6.72 ML 1.4 Simav (Kütahya)

2026-01-01 04:26:56 39.37028 28.09389 7.96 ML 1.1 Bigadiç (Balıkesir)

2026-01-01 04:07:52 39.18333 28.28972 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)

2026-01-01 04:07:49 39.845 41.8275 7.07 ML 1.4 Köprüköy (Erzurum)

2026-01-01 04:06:50 39.13472 28.25861 7.83 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)

2026-01-01 04:05:13 38.78611 38.04111 6.27 ML 1.4 Hekimhan (Malatya)

2026-01-01 03:59:23 39.18278 28.34139 5.12 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)

2026-01-01 03:43:37 39.20611 28.26778 16.49 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)

2026-01-01 03:34:56 39.17778 28.23528 7.44 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)

2026-01-01 03:12:59 38.05722 37.65778 7.03 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya)

2026-01-01 03:03:48 39.16583 28.22583 6.69 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)

2026-01-01 03:01:22 39.15333 28.26472 7.49 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)

2026-01-01 03:01:02 37.46667 37.00833 7.5 ML 1.7 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

2026-01-01 02:56:05 38.735 38.01694 6.9 ML 1.3 Hekimhan (Malatya)