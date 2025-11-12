Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 12 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 12 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

12.11.2025 09:22:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 12 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 12 Kasım 2025 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 12 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 12 Kasım 2025 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Balıkesir'de deprem mi oldu? 12 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

12 KASIM'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

09:00:23  39.2385   28.1658        9.2      -.-  2.1  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                             

08:58:21  39.2267   28.0923        5.1      -.-  1.0  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

08:52:01  39.1767   28.1843       14.5      -.-  1.1  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

08:49:13  39.1568   28.1222       10.9      -.-  1.5  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

08:36:36  39.1467   28.1860       11.0      -.-  2.2  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

08:33:21  39.2210   28.0780        7.2      -.-  1.3  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

08:19:32  39.2490   28.1295        8.3      -.-  1.6  -.-   IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

08:12:25  39.2175   28.1357        9.2      -.-  1.5  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

08:09:17  39.2293   28.1520       14.5      -.-  2.0  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

08:07:45  39.2108   28.0895       12.2      -.-  1.3  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

08:04:19  39.2540   28.1313        9.6      -.-  2.3  -.-   IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

07:44:17  39.1332   28.1535       14.3      -.-  1.6  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

07:43:18  38.0570   38.2998        5.0      -.-  1.8  -.-   KOSEUSAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN)                    

07:37:47  39.2110   28.1237        8.2      -.-  1.5  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

07:35:44  39.2072   28.1348       13.0      -.-  2.3  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

07:31:31  39.2492   28.1440        8.0      -.-  1.6  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

07:28:36  38.3217   27.1687       10.9      -.-  1.9  -.-   GAZIEMIR (IZMIR)                                 

07:25:35  39.1613   28.1582       12.6      -.-  1.2  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

07:08:45  38.3497   27.1842       12.1      -.-  1.3  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                               

07:07:18  37.4070   42.6082        7.2      -.-  2.6  -.-   GORUMLU-SILOPI (SIRNAK)                          

06:59:39  39.1947   28.2558        9.9      -.-  1.7  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

06:54:58  39.2375   28.1067       12.0      -.-  2.9  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

06:47:40  39.2368   28.0932       11.5      -.-  1.8  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

06:44:24  39.2080   28.1118        7.9      -.-  1.6  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

06:38:43  39.2382   28.1770        8.1      -.-  1.5  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                             

06:37:26  37.3610   42.6403        5.3      -.-  1.8  -.-   DAMLACA-SILOPI (SIRNAK)                          

06:35:46  39.1948   28.1630        9.8      -.-  1.3  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

06:26:52  39.1740   28.1705        9.3      -.-  1.5  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

06:24:26  39.2197   28.1335       13.0      -.-  2.0  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

06:23:04  39.1675   28.2515        9.2      -.-  1.1  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

06:20:39  39.2532   28.0830       13.7      -.-  3.1  -.-   ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

06:16:07  39.1265   28.1177        8.2      -.-  1.5  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

06:10:06  39.1960   28.1577        7.8      -.-  1.6  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

06:06:52  39.2220   28.1485        7.3      -.-  1.5  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

06:04:16  39.6288   38.7328        5.0      -.-  1.6  -.-   SERINGOZE-KEMAH (ERZINCAN)                       

06:02:15  39.3878   28.0092        5.4      -.-  1.6  -.-   HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR)                     

05:59:59  39.1810   28.1445        8.6      -.-  1.5  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

05:59:23  39.2143   28.1562        4.8      -.-  1.4  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

05:50:56  39.1773   28.2863        9.8      -.-  1.8  -.-   ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

05:48:38  40.8185   28.1140       14.5      -.-  2.9  -.-   MARMARA DENIZI                                   

05:46:57  39.1463   28.1943       13.2      -.-  1.2  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

05:33:57  36.9237   29.3210        4.5      -.-  1.7  -.-   GURSU-CAMELI (DENIZLI)                           

05:31:29  39.1973   28.1963        7.4      -.-  1.7  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

05:29:22  39.2238   28.1498        8.0      -.-  1.7  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

05:19:17  39.2233   28.1385        8.5      -.-  1.7  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

05:17:01  39.2455   28.1360        9.2      -.-  1.6  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

05:15:33  39.2338   28.1605        8.3      -.-  1.4  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                             

05:08:53  39.2622   28.1587        9.9      -.-  1.5  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                             

05:02:36  39.1915   28.1768        7.9      -.-  1.3  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

04:56:03  39.1993   28.1228       10.6      -.-  1.4  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

04:52:40  39.2027   28.1583        7.6      -.-  1.3  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

04:50:22  39.1307   28.2923       15.2      -.-  1.3  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

04:45:41  39.2483   28.1462        8.4      -.-  1.9  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

04:42:45  39.1317   28.3132       11.3      -.-  2.0  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

04:28:32  42.2390   34.8045       12.7      -.-  3.2  3.1   SINOP ACIKLARI (KARADENIZ)                       

04:26:50  39.1390   28.1497       25.0      -.-  1.4  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

04:22:46  39.2207   28.1463        8.0      -.-  2.9  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

04:21:57  39.2342   28.1633       11.4      -.-  1.8  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                             

04:17:29  39.1177   28.3007        7.6      -.-  2.1  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

04:15:45  39.1820   28.2283       10.5      -.-  1.7  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

04:10:58  39.1527   28.2588        9.1      -.-  1.5  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

04:10:25  39.2313   28.1062       11.8      -.-  1.8  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

04:04:18  39.1943   28.1318       10.0      -.-  1.1  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

04:03:40  39.2298   28.1730        7.5      -.-  1.4  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                             

04:01:02  37.8103   36.3047        5.0      -.-  2.3  -.-   CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                   

03:56:56  39.1825   28.1337        9.1      -.-  1.5  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

03:49:29  39.8885   32.4108       10.4      -.-  1.2  -.-   HIDIRSEYH-POLATLI (ANKARA)                       

03:44:39  39.1868   28.1082       10.7      -.-  2.0  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

03:40:18  39.1955   28.2255       10.8      -.-  2.8  -.-   ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

03:38:01  39.2413   28.1092        8.0      -.-  1.5  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

03:35:18  39.1933   28.1373       12.2      -.-  1.4  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

03:29:43  39.1407   28.2820       15.3      -.-  1.5  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

03:28:44  39.2125   28.1730       12.4      -.-  2.9  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

03:27:42  39.2073   28.1258        9.2      -.-  1.5  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

03:26:10  39.2353   28.1478        7.7      -.-  1.8  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

03:21:45  39.2208   28.0172        8.9      -.-  1.4  -.-   SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

03:19:39  39.2740   28.1180        7.4      -.-  1.8  -.-   IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

03:10:04  39.1887   28.1833        9.4      -.-  1.8  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

03:07:36  39.1982   28.1622        7.4      -.-  1.4  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

03:06:34  36.6958   25.8607       10.2      -.-  2.2  -.-   EGE DENIZI                                       

03:00:32  40.3533   27.9480        9.7      -.-  1.6  -.-   BANDIRMA (BALIKESIR)                             

02:56:51  39.1672   28.1857        9.0      -.-  1.2  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

02:53:14  39.2425   28.1558        9.2      -.-  1.7  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                             

02:50:58  37.7843   36.3237       11.2      -.-  1.4  -.-   CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                   

02:49:33  39.1732   28.2505       15.1      -.-  1.3  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

02:43:57  39.1172   28.2692       14.0      -.-  1.8  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

02:43:06  39.1417   28.2293       11.3      -.-  1.2  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

02:40:08  39.2145   28.1308       11.7      -.-  2.2  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

02:37:19  39.1910   28.1633        9.6      -.-  1.2  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

02:35:11  38.1883   37.3672        7.5      -.-  1.5  -.-   AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 

02:34:58  39.2082   28.1132        8.0      -.-  1.9  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

02:33:20  39.2388   28.1470       16.8      -.-  1.1  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

02:31:55  39.2158   28.1390       12.9      -.-  2.7  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

02:30:52  39.2467   28.1225       12.1      -.-  2.5  -.-   KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

02:24:37  39.2013   28.1420        8.2      -.-  1.8  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

02:23:53  39.2187   28.1250        9.1      -.-  1.5  -.-   BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

02:22:38  39.2122   28.1785        9.7      -.-  2.4  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

02:21:21  39.1880   28.1442        8.8      -.-  1.5  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

02:13:47  39.1665   28.2407        8.4      -.-  1.2  -.-   BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

02:09:51  39.1622   28.3267       10.6      -.-  1.3  -.-   KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)                

02:07:27  39.2548   28.1617       11.8      -.-  2.1  -.-   SINDIRGI (BALIKESIR)                             

02:05:23  39.2790   28.0935        8.0      -.-  1.5  -.-   KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

02:03:39  35.3698   22.8800       20.8      -.-  3.6  3.7   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                            

02:03:08  39.2485   28.1205        9.0      -.-  1.4  -.-   KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

01:56:47  39.2115   28.1272       11.9      -.-  2.7  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

01:54:32  39.1910   28.1742        7.6      -.-  1.4  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

01:54:17  38.0360   36.1272       19.7      -.-  1.1  -.-   SAIMBEYLI (ADANA)                                

01:51:53  39.2443   28.1057        8.9      -.-  2.1  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

01:47:43  39.1700   28.1272       11.5      -.-  1.4  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

01:39:03  39.2140   28.1368        5.1      -.-  3.1  2.9   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

01:36:13  39.2543   28.1227       12.3      -.-  3.2  3.0   IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

01:29:53  39.1708   28.1350        5.4      -.-  1.9  -.-   SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)                   

01:27:21  39.1787   28.1328       13.8      -.-  3.3  3.1   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

01:26:24  39.2007   28.1923       10.9      -.-  1.5  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

01:17:32  39.1737   28.1272        8.4      -.-  1.4  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

01:08:56  39.1880   28.1438       12.1      -.-  1.6  -.-   ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

01:08:16  38.1502   36.6443        7.7      -.-  1.4  -.-   YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

01:05:10  39.2158   28.1367       14.9      -.-  2.4  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

01:04:02  39.1995   28.0708       16.5      -.-  1.6  -.-   KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

01:00:27  39.1385   28.3195       13.7      -.-  1.8  -.-   YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

00:56:44  39.1930   28.1672       10.0      -.-  1.6  -.-   YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)                    

00:54:43  39.2132   28.1352       18.6      -.-  1.5  -.-   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

00:43:08  39.2402   28.0953       10.1      -.-  2.5  -.-   KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)                       

00:29:32  37.8947   36.4842        6.7      -.-  1.6  -.-   DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)              

00:25:57  39.2332   28.1548       14.8      -.-  3.7  3.5   MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)                     

İlgili Konular: #deprem #Son depremler