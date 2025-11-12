Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 12 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 12 Kasım 2025 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Balıkesir'de deprem mi oldu? 12 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
12 KASIM'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
09:00:23 39.2385 28.1658 9.2 -.- 2.1 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)
08:58:21 39.2267 28.0923 5.1 -.- 1.0 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:52:01 39.1767 28.1843 14.5 -.- 1.1 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:49:13 39.1568 28.1222 10.9 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:36:36 39.1467 28.1860 11.0 -.- 2.2 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:33:21 39.2210 28.0780 7.2 -.- 1.3 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:19:32 39.2490 28.1295 8.3 -.- 1.6 -.- IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:12:25 39.2175 28.1357 9.2 -.- 1.5 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:09:17 39.2293 28.1520 14.5 -.- 2.0 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:07:45 39.2108 28.0895 12.2 -.- 1.3 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
08:04:19 39.2540 28.1313 9.6 -.- 2.3 -.- IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:44:17 39.1332 28.1535 14.3 -.- 1.6 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:43:18 38.0570 38.2998 5.0 -.- 1.8 -.- KOSEUSAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN)
07:37:47 39.2110 28.1237 8.2 -.- 1.5 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:35:44 39.2072 28.1348 13.0 -.- 2.3 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:31:31 39.2492 28.1440 8.0 -.- 1.6 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:28:36 38.3217 27.1687 10.9 -.- 1.9 -.- GAZIEMIR (IZMIR)
07:25:35 39.1613 28.1582 12.6 -.- 1.2 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:08:45 38.3497 27.1842 12.1 -.- 1.3 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR)
07:07:18 37.4070 42.6082 7.2 -.- 2.6 -.- GORUMLU-SILOPI (SIRNAK)
06:59:39 39.1947 28.2558 9.9 -.- 1.7 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:54:58 39.2375 28.1067 12.0 -.- 2.9 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:47:40 39.2368 28.0932 11.5 -.- 1.8 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:44:24 39.2080 28.1118 7.9 -.- 1.6 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:38:43 39.2382 28.1770 8.1 -.- 1.5 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)
06:37:26 37.3610 42.6403 5.3 -.- 1.8 -.- DAMLACA-SILOPI (SIRNAK)
06:35:46 39.1948 28.1630 9.8 -.- 1.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:26:52 39.1740 28.1705 9.3 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:24:26 39.2197 28.1335 13.0 -.- 2.0 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:23:04 39.1675 28.2515 9.2 -.- 1.1 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:20:39 39.2532 28.0830 13.7 -.- 3.1 -.- ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:16:07 39.1265 28.1177 8.2 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:10:06 39.1960 28.1577 7.8 -.- 1.6 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:06:52 39.2220 28.1485 7.3 -.- 1.5 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
06:04:16 39.6288 38.7328 5.0 -.- 1.6 -.- SERINGOZE-KEMAH (ERZINCAN)
06:02:15 39.3878 28.0092 5.4 -.- 1.6 -.- HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR)
05:59:59 39.1810 28.1445 8.6 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:59:23 39.2143 28.1562 4.8 -.- 1.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:50:56 39.1773 28.2863 9.8 -.- 1.8 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:48:38 40.8185 28.1140 14.5 -.- 2.9 -.- MARMARA DENIZI
05:46:57 39.1463 28.1943 13.2 -.- 1.2 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:33:57 36.9237 29.3210 4.5 -.- 1.7 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI)
05:31:29 39.1973 28.1963 7.4 -.- 1.7 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:29:22 39.2238 28.1498 8.0 -.- 1.7 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:19:17 39.2233 28.1385 8.5 -.- 1.7 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:17:01 39.2455 28.1360 9.2 -.- 1.6 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
05:15:33 39.2338 28.1605 8.3 -.- 1.4 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)
05:08:53 39.2622 28.1587 9.9 -.- 1.5 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)
05:02:36 39.1915 28.1768 7.9 -.- 1.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:56:03 39.1993 28.1228 10.6 -.- 1.4 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:52:40 39.2027 28.1583 7.6 -.- 1.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:50:22 39.1307 28.2923 15.2 -.- 1.3 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:45:41 39.2483 28.1462 8.4 -.- 1.9 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:42:45 39.1317 28.3132 11.3 -.- 2.0 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:28:32 42.2390 34.8045 12.7 -.- 3.2 3.1 SINOP ACIKLARI (KARADENIZ)
04:26:50 39.1390 28.1497 25.0 -.- 1.4 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:22:46 39.2207 28.1463 8.0 -.- 2.9 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:21:57 39.2342 28.1633 11.4 -.- 1.8 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)
04:17:29 39.1177 28.3007 7.6 -.- 2.1 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:15:45 39.1820 28.2283 10.5 -.- 1.7 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:10:58 39.1527 28.2588 9.1 -.- 1.5 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:10:25 39.2313 28.1062 11.8 -.- 1.8 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:04:18 39.1943 28.1318 10.0 -.- 1.1 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
04:03:40 39.2298 28.1730 7.5 -.- 1.4 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)
04:01:02 37.8103 36.3047 5.0 -.- 2.3 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
03:56:56 39.1825 28.1337 9.1 -.- 1.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:49:29 39.8885 32.4108 10.4 -.- 1.2 -.- HIDIRSEYH-POLATLI (ANKARA)
03:44:39 39.1868 28.1082 10.7 -.- 2.0 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:40:18 39.1955 28.2255 10.8 -.- 2.8 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:38:01 39.2413 28.1092 8.0 -.- 1.5 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:35:18 39.1933 28.1373 12.2 -.- 1.4 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:29:43 39.1407 28.2820 15.3 -.- 1.5 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:28:44 39.2125 28.1730 12.4 -.- 2.9 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:27:42 39.2073 28.1258 9.2 -.- 1.5 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:26:10 39.2353 28.1478 7.7 -.- 1.8 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:21:45 39.2208 28.0172 8.9 -.- 1.4 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:19:39 39.2740 28.1180 7.4 -.- 1.8 -.- IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:10:04 39.1887 28.1833 9.4 -.- 1.8 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:07:36 39.1982 28.1622 7.4 -.- 1.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
03:06:34 36.6958 25.8607 10.2 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI
03:00:32 40.3533 27.9480 9.7 -.- 1.6 -.- BANDIRMA (BALIKESIR)
02:56:51 39.1672 28.1857 9.0 -.- 1.2 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:53:14 39.2425 28.1558 9.2 -.- 1.7 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)
02:50:58 37.7843 36.3237 11.2 -.- 1.4 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
02:49:33 39.1732 28.2505 15.1 -.- 1.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:43:57 39.1172 28.2692 14.0 -.- 1.8 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:43:06 39.1417 28.2293 11.3 -.- 1.2 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:40:08 39.2145 28.1308 11.7 -.- 2.2 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:37:19 39.1910 28.1633 9.6 -.- 1.2 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:35:11 38.1883 37.3672 7.5 -.- 1.5 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
02:34:58 39.2082 28.1132 8.0 -.- 1.9 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:33:20 39.2388 28.1470 16.8 -.- 1.1 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:31:55 39.2158 28.1390 12.9 -.- 2.7 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:30:52 39.2467 28.1225 12.1 -.- 2.5 -.- KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:24:37 39.2013 28.1420 8.2 -.- 1.8 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:23:53 39.2187 28.1250 9.1 -.- 1.5 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:22:38 39.2122 28.1785 9.7 -.- 2.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:21:21 39.1880 28.1442 8.8 -.- 1.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:13:47 39.1665 28.2407 8.4 -.- 1.2 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:09:51 39.1622 28.3267 10.6 -.- 1.3 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:07:27 39.2548 28.1617 11.8 -.- 2.1 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)
02:05:23 39.2790 28.0935 8.0 -.- 1.5 -.- KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR)
02:03:39 35.3698 22.8800 20.8 -.- 3.6 3.7 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
02:03:08 39.2485 28.1205 9.0 -.- 1.4 -.- KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:56:47 39.2115 28.1272 11.9 -.- 2.7 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:54:32 39.1910 28.1742 7.6 -.- 1.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:54:17 38.0360 36.1272 19.7 -.- 1.1 -.- SAIMBEYLI (ADANA)
01:51:53 39.2443 28.1057 8.9 -.- 2.1 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:47:43 39.1700 28.1272 11.5 -.- 1.4 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:39:03 39.2140 28.1368 5.1 -.- 3.1 2.9 MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:36:13 39.2543 28.1227 12.3 -.- 3.2 3.0 IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:29:53 39.1708 28.1350 5.4 -.- 1.9 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:27:21 39.1787 28.1328 13.8 -.- 3.3 3.1 ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:26:24 39.2007 28.1923 10.9 -.- 1.5 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:17:32 39.1737 28.1272 8.4 -.- 1.4 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:08:56 39.1880 28.1438 12.1 -.- 1.6 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:08:16 38.1502 36.6443 7.7 -.- 1.4 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
01:05:10 39.2158 28.1367 14.9 -.- 2.4 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:04:02 39.1995 28.0708 16.5 -.- 1.6 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
01:00:27 39.1385 28.3195 13.7 -.- 1.8 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:56:44 39.1930 28.1672 10.0 -.- 1.6 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:54:43 39.2132 28.1352 18.6 -.- 1.5 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:43:08 39.2402 28.0953 10.1 -.- 2.5 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
00:29:32 37.8947 36.4842 6.7 -.- 1.6 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
00:25:57 39.2332 28.1548 14.8 -.- 3.7 3.5 MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)