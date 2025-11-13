Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 13 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 13 Kasım 2025 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Balıkesir'de deprem mi oldu? 13 Kasım 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
13 KASIM'DA TÜRKİYE'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2025.11.13 09:21:25 -.- 2.1 -.- SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.13 09:17:32 -.- 2.1 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.13 09:09:57 -.- 2.3 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.13 09:09:31 -.- 2.1 -.- KOSELER-OVACIK (TUNCELI)
2025.11.13 09:08:46 -.- 2.6 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.13 09:08:25 -.- 3.5 3.5 MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.13 09:06:55 -.- 3.4 3.2 MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.13 09:05:08 -.- 2.6 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
2025.11.13 08:53:23 -.- 1.8 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)