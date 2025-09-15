İstanbul'da, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar 13 Eylül 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 15 Eylül 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

15 EYLÜL'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2025.09.15 08:05:30 -.- 1.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)

2025.09.15 07:30:33 -.- 1.8 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)

2025.09.15 07:25:26 -.- 2.9 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)

2025.09.15 07:21:16 -.- 1.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR)

2025.09.15 07:19:48 -.- 2.5 -.- AKDENIZ

2025.09.15 06:59:24 -.- 1.7 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)

2025.09.15 06:53:24 -.- 4.1 4.1 EGE DENIZI

2025.09.15 06:42:13 -.- 1.3 -.- DOGANCILAR-BUCA (IZMIR)